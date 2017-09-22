Якутск, 22 сентября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. На первом этаже здания Национальная библиотека, Национальный архив республики, Центральные библиотеки Усть-Алданского имени С.С. Васильева-Борогонского, Амгинского имени В.Г. Короленко районов организовали книжную выставку, экспозиции, электронную презентацию выставки документов архива, посвященные истории национальной печати, первому поколению интеллигенции Якутии, жизни и деятельности В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, Н.Е. Афанасьева.

Пресс-служба Ил Тумэн В Якутии отметили юбилей национальной прессы

Как сообщает пресс-служба Ил Тумэна, внимание гостей привлекли инсталляции «Фотосалон Приютова» и «Дом Союза якутов» из экспонатов музея Саха театра. Журналисты вжились в образы интеллигенции конца XIX — начала XX веков и гости вечера могли сфотографироваться в этом историческом интерьере, почувствовать атмосферу того времени.

Каждому участнику торжественного мероприятия вручили книгу «Первые газеты и журнал на якутском языке», изданную навстречу юбилею первых изданий на якутском языке, также специальные выпуски общественно-политических газет «Саха сирэ», «Ил Тумэн».

Составителями проекта «Сахалыы бастакы хаhыаттар, сурунаал» («Первые газеты и журнал на якутском языке») являются кандидат филологических наук Наталья Бурцева, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Жирков, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой якутской литературы СВФУ имени М.К. Аммосова Валентина Семенова. Научным консультантом выступил доктор филологических наук, академик Петр Слепцов.

Модератором выступил заведующий кафедрой журналистики Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова, председатель правления Ассоциации писателей Якутии Олег Сидоров.

Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков призвал всех почтить память известного якутского литературоведа Василия Протодьяконова, ушедшего на днях от нас на 83-м году жизни, минутой молчания. «Василий Протодьяконов внес крупный вклад в развитие общественной мысли, образования, литературы и культуры», — сказал Александр Жирков.

Далее спикер Ил Тумэна отметил, что историю якутской национальной печати условно можно разделить на три периода: первый — до революции 1917 года, второй — советский период и третий — после распада СССР.

Александр Жирков обратил внимание собравшихся на то, что для зарождения у якутов в дооктябрьское время периодической печати имелись все предпосылки. Главные из них — существование национальной письменности и появление национальной интеллигенции. Эти предпосылки привели к возникновению первых изданий на якутском языке.

«Первая якутская интеллигенция начала ХХ века, во многом еще зарождавшаяся, но уже оформленная в общественно-политическую силу сыграла большую роль в становление печати. Именно эта интеллигенция, ее лучшие представители в 1907 году начали издавать общественно-политическую и литературную газету «Якутский край» — «Саха дойдута» на русском и якутском языках, в 1908 году — вторую газету «Саха олоҕо», в 1912 году — первый журнал на якутском языке «Саха саҥата», — сказал спикер Ил Тумэна.

Александр Жирков отметил, что исследователями установлен бесспорный вклад Василия Никифорова— Кюлюмнюр в зарождении демократической и национальной печати в Якутии. Василий Никифоров-Кюлюмнюр стал идейным вдохновителем издания первых газет, журналов и вместе с политссыльными Всеволодом Ионовым, Михаилом Сабунаевым, уроженцем Амгинского улуса Николаем Афанасьевым, другими соратниками объединились с целью организации негосударственной периодической печати. Был составлен типографский шрифт на якутском языке на основе алфавита академика О.Н. Бетлингка, созданию которого большой вклад внес Афанасий Уваровский. По заказу В.В. Никифорова — Кюлюмнюр и его сподвижников изготовлен в полиграфической компании «Словолитни О.И. Леман» в Санкт-Петербурге. Большую помощь оказал купец Петр Кушнарев, который, как и Василий Никифоров, пожертвовал средства на приобретение типографского оборудования. На издание газеты были собраны деньги от улусных представителей, местной интеллигенции.

Спикер Ил Тумэна подчеркнул, что стремление якутской интеллигенции создать собственный печатный орган стало предтечей, основой просвещения и культурного развития народа саха. На страницах первых изданий были опубликованы первые произведения А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, М.Н. Тимофеева-Терешкина, К.О. Гаврилова, В.В. Никифорова и других. Печать первых произведений на якутском языке явилась фундаментом дальнейшего развития литературного языка, становления якутской журналистики. Эти издания убедительно опровергают идеологические стереотипы недавнего прошлого о том, что периодическая печать на якутском языке возникла только во время Советской власти. «Мы с полным правом можем гордиться тем, что уже до революции 1917 года мы имели и писателей, и прессу на родном языке», — сказал Александр Жирков.

Александр Жирков вручил награды парламента Якутии ветеранам печати и журналистам республиканских, районных газет.

Заместитель председателя Правительства республики Михаил Гуляев поздравил всех от имени Ил Дархана Егора Борисова и Правительства республики со знаменательными датами и отметил огромное влияние первых изданий в становлении якутского печатного слова, развитии культуры региона, приобщению народа к всемирной культуре, прогрессу.

Михаил Гуляев вручил государственные награды и юбилейные знаки «З85 лет Якутия с Россией» ветеранам печати и журналистики.

Профессор, академик Академии Наук РС (Я) Петр Слепцов, напоминая крылатые слова Александра Сергеевича Пушкина «Уважение к минувшему — вот черта отличающая образованность от дикости», говорил о том, что изучение наследия создателей этнической печати создает предпосылки для углубления исследований исторического пути становления и развития якутской письменной литературы.

Аксакал якутской журналистики Дмитрий Кустуров отметил большой подвижнический труд спикера Ил Тумэна Александра Жиркова по сохранению и приумножению наследия национальной печати.

Ветеран печати и журналистики Иван Борисов призвал день выхода первой газеты на якутском языке объявить Днем национальной печати в Республике Саха (Якутия) и вручать Государственную премию РС (Я) в области журналистики имени В. Никифорова-Кюлюмнюр в этот день.

Заместитель председателя правления Союза журналистов РС (Я) Афанасий Ноев заявил, что Союз журналистов республики поддерживает призыв об установлении Дня национальной печати в Республике Саха (Якутия).

Заведующий кафедрой якутской литературы СВФУ им. М.К. Аммосова Валентина Семенова отметила, что издание первых газет и журнала на якутском языке является точкой отсчета для якутской литературы. «Зарождение национальной печати дало возможность первым писателям быть услышанным во всех уголках Якутии, а читатель на ее страницах впервые ознакомился с произведениями якутской художественной словесности», — сказала Валентина Семенова.

Ветеран печати и журналистики, ученый Михаил Алексеев — Дапсы дал высокую оценку проектам в сфере культуры, духовности, литературы и печати, инициируемым спикером Ил Тумэна Александром Жирковым и успешно реализуемым под его началом. Он подчеркнул, что эти проекты направлены на сохранение и популяризацию родного языка, литературы, продвижение ценностей культуры народов Якутии, и эта работа приносит добрые плоды.

Государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов говорил об особой значимости данного события в духовно новом осмыслении истории зарождения, формирования и деятельности интеллигенции на фоне переосмысления всех общественно-политических процессов, происходивших в Якутии с ХIХ века по настоящее время.

В этот вечер в зале театра царила особая атмосфера духовного единения, проникновенно звучали слова выступающих и собравшиеся каждого из них поддерживали громкими аплодисментами.