Ростовская область, 22 сентября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. На Ростовской АЭС завершились масштабные комплексные противоаварийные учения (КПУ) с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), сил и средств МЧС, органов власти, Минобороны, наблюдателей из шести стран (Болгария, Белоруссия, Финляндия, Южная Корея, Франция и Швеция). Всего в КПУ было задействовано более 1000 специалистов, более 100 единиц спецтехники.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС На Ростовской АЭС подвели итоги самых масштабных в этом году учений

Как сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС, впервые подобные учения прошли с моделированием нештатной ситуации одновременно на двух полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного подразделения АЭС. В ходе учений внештатная спасательная группа АЭС произвела развёртывание мобильной спецтехники — передвижных насосных, дизель-генераторных установок, дизельных мотопомп.

Служащие 9-го отряда Федеральной противопожарной службы, находящиеся на защите атомной станции, показали свои навыки по тушению пожаров на электроустановках, в высотных зданиях.

В ходе КПУ были отработаны действия по укрытию персонала атомной станции с последующей его эвакуацией, а также действия персонала одного из сборных эвакуационных пунктов г. Волгодонска.

На полигоне возле Ростовской АЭС Аварийно-технический центр Росатома и МЧС регионов продемонстрировали технические и специальные противоаварийные средства, в том числе робототехнику и летательные аппараты для проведения радиационной разведки. Войска Министерства обороны показали на практике процессы наведения мостов через овраги, по разбору завалов, наземной радиационной разведке, дезактивации местности, техники и личного состава.

Подводя итоги КПУ, руководитель учений — заместитель генерального директора — директор по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Дементьев оценил учения на «хорошо» и отметил высокий уровень подготовки всех участников КПУ: «Все продемонстрировали высокую противоаварийную готовность. Поставленные цели и задачи в ходе учений выполнены полностью. Теперь будем ставить новые цели».

Советник французского посольства в Москве, наблюдатель от Франции Алексис Жермон высказал свою удовлетворённость тем, что Россия, так же как и Франция, делает очень многое для безопасности своих атомных станций: «Подобные учения позволяют сравнивать с тем, что делается для безопасности АЭС во Франции. Спасибо за такой опыт».

В свою очередь, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников подчеркнул, что поставленная оценка будет принята как «промежуточная», а персонал АЭС будет стремиться улучшить свои показатели.

«Дорога по совершенствованию безопасности не имеет конца, и вопросы совершенствования постоянно в нашем поле зрения», — сказал Андрей Сальников.

С 20 по 22 сентября, во время учений. энергоблоки Ростовской АЭС эксплуатировались в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с учениями, не проводились.

КПУ — самые крупные учения, которые ежегодно проводятся на одной из российских АЭС. Так, в 2016 году КПУ прошли на Белоярской АЭС (г. Заречный).

Это вторые в истории Ростовской АЭС комплексные противоаварийные учения. Первый раз на Ростовской АЭС учения проводились в 2008 году.