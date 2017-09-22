Улан-Удэ, 22 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В Улан-Удэ 22 сентября состоялась церемония вступления избранного на всенародных выборах Алексея Цыденова в должность главы Бурятии. В своей «тронной речи» он поблагодарил своих сторонников и отметил, что полученная им поддержка избирателей — «только аванс».

Egov-buryatia.ru Алексей Цыденов

«Я видел и чувствовал, что в душах людей есть надежды на перемены. Слышал очень важные для меня слова: мы вам верим, мы на вас надеемся, — сказал он. — В своей работе буду руководствоваться исключительно интересами наших жителей. Намерен действовать активно, с нацеленностью на результат. В любом деле возможны ошибки. Но обещаю — буду работать открыто и честно. Буду делать всё, что в моих силах».

«Бурятия гармонично объединяет культуры разных народов, у нас богатая история. В этом наша сила. Кроме того, у всех нас, жителей республики, есть общая благородная и ответственная миссия — защита великого и неповторимого Байкала, — сказал также Цыденов. — Понимаю, что для достижения заметных результатов необходимо совершенствовать систему госуправления, искоренять коррупцию, равнодушие и формализм. Должна быть персональная ответственность каждого должностного лица за исполнение своих служебных обязанностей».

Прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября впервые после 15-летнего перерыва. За Алексея Цыденова проголосовали 87,43% избирателей (260 тысяч человек). Итоговая явка на выборах главы Бурятии составила 41,6%.

Egov-buryatia.ru Алексей Цыденов вступил в должность Главы Республики Бурятия

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Как считает политолог Анатолий Савостин, перед Цыденовым стоят сложные задачи, но вполне вероятно, что новый глава региона с ними справится.

«Бурятия в последние годы была одним из очагов напряженности, — сказал эксперт. — Было большое недовольство работой бывшего главы Вячеслава Наговицына, всё это умело использовалось его оппонентами, которые переводили конфликт элит в межнациональную плоскость. Именно на стабилизацию социальных, межнациональных отношений сейчас нужно работать новой команде. В целом обстановка в республике в ближайшее несколько лет будет значительно стабильней, чем в предыдущие годы, поскольку недовольство коренного населения действиями власти если и будет возникать, то не будет иметь националистического окраса — сердиться им теперь предстоит на своего соплеменника. У Цыденова теперь есть хороший запас политической прочности, есть карт-бланш на перемены, кадровые перестановки, реформы. Насколько эффективно он этим воспользуется — покажет время».

Справка

Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области в семье железнодорожника. В 1993 году окончил среднюю школу в городе Чита, в 1998 году — Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)».

С 1998 года по 2002 год Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. В 2002—2004 годах был генеральным директором ООО «Дальнефтетранс» в Хабаровске. С 2004 года по 2006 год — генеральный директор ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (Хабаровск). В 2006—2009 годах Цыденов был заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. С 2009 по 2011 год занимал пост замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. С января по июнь 2012 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 18 июня 2012 года был назначен заместителем министра транспорта РФ. Женат, воспитывает четверых детей.