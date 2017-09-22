Санкт-Петербург, 22 сентября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 22 сентября, спущен на воду атомный ледокол «Сибирь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Горохова ИА REGNUM Атомный ледокол «Сибирь» на церемонии спуска на воду

Крестной матерью нового атомохода стала председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. После приветственных слов ей было предоставлено право разбить бутылку шампанского о борт атомного ледокола. Татьяна Голикова поблагодарила всех строителей — профессионалов своего дела и поприветствовала будущий экипаж.

Анна Горохова ИА REGNUM Церемония спуска атомного ледокола «Сибирь»

Ледокол «Сибирь» оснащен двухреакторной радиоактивной установкой «РИТМ-200» с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каждый — это на 35 МВт больше, чем мощность установки, используемой в современных атомных ледоколах. Планируется, что эксплуатация ледокола «Сибирь» начнется с ноября 2021 года. Гендиректор «Балтийского завода — Судостроение» Алексей Кадилов заверил всех присутствующих на церемонии спуска, что сроки сдачи будут соблюдены.

«Сибирь» — ещё один уверенный шаг к освоению арктических широт и Северного морского пути. Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов во время торжественной церемонии спуска на воду нового ледокола.

«Любое новое дело зачастую идет с трудом, — отметил Алексей Рахманов. — Сегодня мы ждём первого спуска на воду второго ледокола уникальной серии. Нам пришлось тяжело с головным заказом — атомоходом «Арктика», но, видимо, по-другому во льды Арктики не пробиться. Однако от цели мы не отказываемся».

Полпред президента России в СЗФО Николай Цуканов поблагодарил весь коллектив Балтийского завода за труд, вложенный в проект: «Перед нами — замечательный корабль, который ждёт и Арктика, и вся наша экономика. Надеемся, что он будет сдан в указанные сроки».

«Корабли — они как люди: с лёгкой или сложной, яркой или рядовой судьбой, — сказал на церемонии генеральный заказчик проекта, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. — Новому атомоходу я желаю достичь своих уникальных высот. А нам с вами — желаю продолжать мечтать и в будущем стать свидетелями спуска на воду ледоколов, в два раза превосходящих эти. Потому что мы лидеры, и нам всегда хочется большего».

Зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ академик Юрий Михайлов напомнил слова великого российского ученого: «Михаил Ломоносов считал, что российское могущество будет прирастать Сибирью и северным океаном. Сегодня мы убеждаемся в правоте его слов и возлагаем надежды на то, что новый ледокол приумножит мощь нашего государства».

Анна Горохова ИА REGNUM Атомный ледокол «Сибирь» спустили на воду в Петербурге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Балтийский завод по контракту с «Росатомфлотом» реализует проект 22 220, в который входит строительство трех универсальных атомоходов — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Эти ледоколы станут самыми большими и самыми мощными в мире. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледоколы планируется использовать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Анна Горохова ИА REGNUM Атомный ледокол «Сибирь» спустили на воду в Петербурге

Справка об атомных ледоколах проекта 22 220

Три уникальных атомных ледокола проекта 22 220 строятся на Балтийском заводе по заказу «Госкорпорации «Росатом».

Каждый ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. Технический проект разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году.

Основные технические характеристики судов: мощность — 60 МВт; скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота — 15,2 м; осадка — 10,5 м/8,65 м; максимальная ледопроходимость — 2,8 м; полное водоизмещение — 33 540 т; срок службы — 40 лет.