Вильнюс, 22 сентября, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Литовский «информационный» телеканал Info TV выпустил репортаж, в котором пытается опровергать материал ИА REGNUM о том, что в Литве регулярно проходит сбор средств для покупки оружейного оборудования для солдат украинской армии и их наёмников.

Скриншот сюжета телеканала Info TV

В репортаже утверждается, что публикация ИА REGNUM — это «очередная информационная атака Кремля на Литву». При этом автор сюжета взяла комментарий у главного «героя» публикации Йонаса Охмана, который заявил, что «деньги на оружие мы не собираем, для снайперской оптики да, но это же не оружие». Чем Охман сам автоматически подтвердил уже публично и на всю Литву справедливость утверждения, что в Литве проходит сбор средств для убийств жителей Восточной Украины.

В самом репортаже автор предпочла не углубляться в тексты объявлений организации Blue/Yellow for Ukraine, которая и занимается сбором средств. В них, напомним, говорится, что оптическое оборудование необходимо снайперам «для ещё большей точности их работы».

Отметим отдельно, что телеканал Info TV принадлежит к медиахолдингу концерна MG Baltic, в отношении которого в настоящий момент проходит расследование по подозрению в крупной политической коррупции. Подозревается, что концерн массово скупал депутатов литовского Сейма для продвижения выгодных для своего бизнеса законов.