Ереван, 22 сентября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Главный вопрос, который в эти дни интересует армянских журналистов, — это какие территории имел в виду министр иностранных дел Армении Эдвард Налабандян, когда говорил, что их возвращение не станет угрозой для безопасности Карабаха.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян и министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян — самые высокопоставленные лица, у которых удалось взять комментарий по этому поводу.

Акопян и Мирзоян, так же как и всё высшее руководство Армении и Нагорного Карабаха, вчера, 21 сентября, в День независимости Армении посетили воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы отдать дань уважения памяти погибших во имя независимости.

По мнению Карена Мирзояна, который ровно пять лет занимает пост главы МИД Нагорно-Карабахской Республики, нынешняя система безопасности Нагорного Карабаха основана на тех территориях, которые составляют неотъемлемую часть НКР.

«Любое изменение, которое может поставить под угрозу безопасность Арцаха и его населения, конечно, неприемлемо», — считает Мирзоян.

По словам Акопяна, он пока не знает таких территорий, возврат которых Азербайджану не станет угрозой для безопасности Карабаха.

«В случае нарушения созданной сегодня в Нагорном Карабахе системы обороны безопасность окажется под серьезной угрозой», — заявил генерал-лейтенант, который в прошлом занимал также пост министра обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Он пояснил, что для гарантирования безопасности Нагорному Карабаху «нужно больше территорий».

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения — Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

Позднее он пояснил, что «некоторые комментарии и цитаты были вырваны из контекста». По его словам, он говорил о известных трех принципах, лежащих в основе заявлений сопредседателей Минской группы, которые, по их словам, разработаны и представлены сторонам как единое целое.