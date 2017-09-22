Краснодар, 22 сентября, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Очереди и неразбериха в регистратуре, скандалы среди посетителей, отсутствие врачей, талонов, питьевой воды и кондиционеров — такова далёкая от радужной ситуация, которую можно ежедневно наблюдать в городской поликлинике № 13 Краснодара, передаёт ИА REGNUM 22 сентября. Не лучшим образом обстоит дело и в детской городской поликлинике № 13. Здесь матерям с детьми приходится по несколько часов ожидать своей очереди, мест, где оставить коляски, нет, а врачи на дом не выезжают вообще.

Onf.ru В поликлинике

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Такова суровая реальность, с которой приходится сталкиваться жителям кубанской столицы. Еще одна проблемная городская поликлиника — № 16 расположена в микрорайоне Московский. Здесь, как отметили по итогам проведённого мониторинга региональные общественники, прирост населения прямо пропорционален количеству социальных учреждений. Как и следовало ожидать, в очереди к врачам здесь оказалось не меньше людей, чем в 13-й детской городской поликлинике. Кроме того, пациенты, страдающие диабетом, пожаловались на отсутствие жизненно необходимых препаратов.

А попытки попасть на приём к кардиологу в этом медучреждении можно сравнить с хождением по мукам.

«Пациенты городской поликлиники № 16 пожаловались на невозможность попасть к кардиологу, — сообщил член центрального штаба ОНФ Виктор Климов. — При этом очереди около кабинета не оказалось, а специалист был свободен и работал с документами».

На вопрос активистов, можно ли попасть на прием, ответил утвердительно и отправил в регистратуру за талоном.

«Однако в регистратуре упорно доказывали, что талонов нет, и врач не принимает. Замкнутый круг. Подобная несогласованность приводит к тому, что люди неделями не могут попасть к врачу, не соблюдаются предельные сроки, установленные программой государственных гарантий. Дозвониться пытаемся, тоже не получается. Это очень раздражает людей, для которых подобная неорганизованность работы регистратуры создает реальную проблему», — прокомментировал Климов.

Обнадеживает то, что ряд поликлиник, ранее оказавшихся в списке «двоечников» по качеству обслуживания пациентов (пациенты жаловались на неудовлетворительную работу, хамство медперсонала, невозможность попасть к врачу), начали исправляться. Так, работу над ошибками провели администрации поликлиник № 9 и № 10. В настоящее время здесь запущен проект «Открытая регистратура». Неразбериха на входе, очереди и другие проблемы канули в прошлое. Распределить потоки больных к нужным специалистам помогла введённая система электронной очереди.

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Когда же будут решены проблема переполненности 13-й и 16-й городских поликлиник в связи с ростом населения микрорайонов, которые они обслуживают, пока не ясно. Дать ответ на этот вопрос и обозначить точные сроки представители органов власти не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторые положительные сдвиги в сфере здравоохранения в Краснодарском крае, до устранения всех проблем и недостатков ещё далеко. Больше всего жители региона обеспокоены нехваткой в поликлиниках специалистов, врачей узкой практики, как следствие сложностями с записью на приём, отсутствием кондиционеров, недоброжелательным настроем персонала.