Петрозаводск, 22 сентября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Одно из подразделений инженерных войск Западного военного округа сегодня, 22 сентября, приступило к установке временной переправы через пролив между Онежским озером и Логмозером в Петрозаводске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Смирнов, ИА «Республика Карелия» Временная переправа через Онего

Глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с министром обороны Сергеем Шойгу о том, что инженерные войска перекинут через пролив временный мост, пока на Онежском судоремонтно-судостроительном заводе идет изготовление нового постоянного понтонного моста. Его обещают поставить в декабре 2017 года.

«Если увидите в городе тяжелую военную технику — не пугайтесь. Это нам понтонный мост везут, — написала в соцсетях пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк. — Временная переправа будет двухполосной и сможет выдерживать любой вес, поскольку предназначена для тяжелой военной техники».

Понтонная переправа — единственный путь, по которому в основную часть города могут пройти и проехать жители района Соломенного, представляющего собой, в основном, частный сектор. Проблема аварийного состояния имевшегося понтонного моста через пролив обострилась до такой степени, что горожане массово подписывают петицию в адрес президента страны.

«Соломенский мост является «дорогой жизни», важной транспортной артерией для 2000 местных жителей, не меньшего количества дачников из Петрозаводска и многочисленных туристов. Мост — единственный приемлемый путь для машин скорой помощи, пожарных и водовозных машин, автобусов и маршрутных такси, строительной и грузовой техники. От его состояния зависят жизни многих граждан», — пишут горожане в петиции на сайте Change.org, в том числе, обращенной к президенту России.

К настоящему времени ее подписали 1 214 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа 22 сентября, оборудованием временной мостовой переправы ПМП-60 через пролив Соломенный Онежского озера занимается подразделение отдельного инженерно-саперного полка ЗВО, дислоцированное в Ленинградской области.

«Решение на возведение наплавного моста принял командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов после обращения Главы Республики Карелия, — отметили в пресс-службе округа. — После совершения марша протяженностью 500 километров военные понтонеры 22 сентября приступили к оперативному наведению понтонно-мостовой переправы вблизи города Петрозаводска в формате тактико-специального учения».

В наведении переправы задействовано более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе 25 звеньев понтонно-мостового парка ПМП и катера для обеспечения работы переправы.