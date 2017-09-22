Ярославль, 22 сентября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В Угличском районе у деревни Плоски завершилась модернизация площадки по производству молока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Новая ферма

Ферма рассчитана на 420 голов крупного рогатого скота дойного стада с беспривязной технологией содержания коров. В сам комплекс входят молочно-товарная ферма, родильное отделение, два телятника и другие вспомогательные сооружения. Цель проекта — создание полного цикла производства молока.

Объем инвестиций составил больше 86 миллионов рублей. При выходе фермы на проектную мощность здесь будет производиться 2300 тонн молока в год.

«В настоящее время агрохолдинг завершает реализацию инвестиционного проекта по модернизации молочно-товарной фермы на 500 голов в районе деревни Бурмасово Угличского района. Работа ведется в рамках подписанного на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2016» соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Ярославской области и некоммерческой организацией «Национальный союз производителей и потребителей органической продукции», — сказал заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

«В стране сейчас очень большой — до 50% — дефицит молока. И львиная доля ярославского молока уходит на московский рынок. Если бы этого не было, то наш регион обеспечивал бы себя молоком полностью. И тогда у нас была бы возможность реализовать планы правительства области по созданию сырного кластера. Но в Ярославской области лишь «Ярмолпрод» берет на переработку 40 тысяч тонн молока в год, а все остальные предприятия — гораздо меньше. И «лишнее» молоко уходит в другие регионы. И поэтому надо развивать в регионе не только фермы по производству молока, но и перерабатывающие предприятия. Пока у нас нет гарантии, что молоко с двух угличских ферм останется в Ярославской области, а не уйдет в Москву», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор ремесленной сыроварни Мария Коваль.

Вторым этапом проекта сотрудничества региона с некоммерческой организацией «Национальный союз производителей и потребителей органической продукции» станет строительство площадки для содержания специализированного мясного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы на 1000 голов в деревне Черницино. Объем инвестиций в проекты холдинга составит 155 миллионов рублей.