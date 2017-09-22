Эпидемия российских «захватов» распространилась на Грузию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Ответная реакция: КНДР угрожает испытать водородную бомбу в Тихом океане;
- Россия и санкции: «Без успешной внешней политики не будет успехов и внутри»;
- Конфликт неизбежен: «Своим ростом Россия будет замедлять рост США»;
- Эпидемия «захватов»: Россия продолжает «оккупацию» Грузии;
- Позорный ляп: на памятнике Калашникову обнаружили немецкую винтовку.