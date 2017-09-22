Ереван, 22 сентября, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в интервью «Голосу Америки» пояснил свои слова о готовности вернуть некоторые территории Азербайджану, что вызвало разные толкования.

Photolure Эдвард Налбандян

«Некоторые комментарии и цитаты были вырваны из контекста. Я говорил об известных трех принципах, лежащих в основе заявлений сопредседателей Минской группы, которые, по их словам, разработаны и представлены сторонам как единое целое. Выделение или отказ от какого-либо из них сделают урегулирование невозможным. Именно этим все годы занимается Азербайджан. Как подчеркнул в своей речи в ООН президент Армении Серж Саргсян, определяющим является статус Нагорного Карабаха. Если будет решен этот вопрос, остальные будут решены на справедливой и логичной основе, поскольку все остальное — производные. Хочу повторить то, о чем мы говорили много раз — решение всех этих вопросов возможно только при участии Нагорного Карабаха», — сказал Налбандян.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения —Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян.

Выступая на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Армении Серж Саргсян заявил: «К какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, всё равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять своё будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами. Все остальные вопросы производны. Все остальные вопросы найдут своё логическое и справедливое решение параллельно с урегулированием проблемы».

Как ранее писало ИА REGNUM, заявление Налбандяна вызвало негативную реакцию в Нагорном Карабахе. Чиновники и эксперты в один голос говорят, что в случае возврата территорий гарантировать безопасность Нагорного Карабаха будет практически невозможно.

В конце августа американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд перед уходом с должности опубликовал шесть элементов урегулирования конфликта, которые, по его словам, необходимы для достижения устойчивого согласия в Нагорном Карабахе.

В одном из этих пунктов Хогланд утверждал, что «оккупированные» территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана. По словам дипломата, территория же в пределах границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, как минимум обеспечивающий гарантии безопасности и автономии.