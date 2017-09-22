Великий Новгород, 22 сентября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В Новгородском районном суде сегодня, 22 сентября, огласили приговор в отношении 38-летнего жителя Новгородского района Алексея Головина, который обвинялся в нападении на сотрудников Новгородской областной клинической больницы, а также в оскорблении полицейских. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области Анастасия Садриева, суд приговор мужчину к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области Оглашение приговора

«Расследование уголовного дела было завершено в кратчайшие сроки», — отметила Анастасия Садриева, напомнив, что ход расследования находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

В пресс-службе прокуратуры Новгородской области уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса России: по п. «д» ч.2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»), п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»), ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»), ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Головин обвинялся в том, что ночью 23 февраля 2017 года в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с работниками областной больницы, куда был доставлен из кафе с незначительной травмой головы. Мужчина избил медицинскую сестру и санитарку приёмного отделения, а также сторожа больницы, после чего напал на сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, а в отделе полиции, куда был доставлен для составления административного протокола о нарушении правопорядка, высказывал нецензурные оскорбления в адрес полицейских и ударил одного из них.