Ярославль, 22 сентября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославской области региональное Управление службы судебных приставов и детский омбудсмен начали проводить совместные приемы по вопросам взыскания задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Сайт детского уполномоченного Ярославской области Совместный прием

21 сентября состоялся совместный личный прием Уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина и главного судебного пристава Ярославской области Александра Юдина.

«К нам очень часто приходят люди и жалуются, что судебные приставы не могут помочь во взыскании с должников алименты. А мы можем только сделать запрос судебным приставам, чтобы они ответили, как работает тот или иной сотрудник. Потом они шлют ответ нам, а мы его пересылаем людям. Это очень долгая и неэффективная процедура», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.

На первом же совместном приеме эту проблему удалось решить. Одна женщина жаловалась, что у нее несколько исков по алиментам и по одному пристав работает хорошо, а по другому — неважно. Главный судебный пристав сразу поднял информацию по делу и увидел, что у должника есть неарестованное движимое имущество. Тут же связался с сотрудником и указал ему на этот недостаток в работе.

«Защита прав детей и взыскание алиментов в их пользу для службы судебных приставов — это социально-значимая категория исполнительных документов. Часто в нашей работе приходится находить разные рычаги воздействия на должников. В связи с этим считаю актуальным проведение совместных приемов с детским омбудсменом и уверен, что такая практика увеличит степень доверия к органам власти», — заявил Александр Юдин.

Михаил Крупин в свою очередь заметил, что практика ведения совместных личных приемов со службой судебных приставов будет продолжена:

«В рамках подписанного соглашения, запланирован совместный личный прием в одном из муниципальных районов области. В ближайшее время мы определим район и дату проведения приема. Подробная информация будет заблаговременно размещена на сайте Уполномоченного и службы судебных приставов» — сказал детский омбудсмен.

Ближайший прием хотят провести в Рыбинске или Переславле, поскольку оттуда идет очень много жалоб на невыплату алиментов. Но там недавно был с выездным приемом детский омбудсмен, поэтому не исключено, что выберут другой крупный город.