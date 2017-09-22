Владимир, 22 сентября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Последствия встречи губернатора Светланы Орловой с президентом Владимиром Путиным, судьба общественного транспорта и ложные звонки о минировании зданий — эти и другие темы обсуждались во Владимирской области с 14 по 21 сентября.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Суздаль

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Встреча Владимира Путина и Светланы Орловой, прошедшая 12 сентября, еще долго присутствовала во владимирских СМИ. Главной темой стало строительство школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне 8-ЮЗ во Владимире. Владимир Путин попросил главу региона взять на контроль ход работ. Светлана Орлова заявила, что учебное заведение будет сдано в конце 2017 года.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир

Оппозиционное издание «Томикс ТВ» после встречи президента и губернатора выдвинуло версию, что именно строительство этой школы стало причиной отставки заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова, в отношении которого были возбуждены уголовные дела о взятках.

«В 2016 году стройка едва подавала признаки жизни. «Хозяйка» (Светлана Орлова — прим. ИА REGNUM ) продолжала пиарить новостройку как «современнейший проект», которых никогда прежде не было в регионе-33. А в это время график строительства разгильдяйски не соблюдался. Дошло до того, что деньги, выделенные на школу из федерального бюджета по программе жилищного строительства в субъектах РФ, как не востребованные… вернулись обратно в Москву», — пишет издание.

21 сентября издание «ПроВладимир» опубликовало интервью с членом Общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка при президенте РФ Павлом Пятницким, который предсказал скорую отставку губернатора Светланы Орловой. История со строительством школы — как пример неэффективного менеджмента главы области — также фигурировала в интервью.

«Орлова дала заверения президенту и по строительству школы, мол, будут в три смены работать. То есть она даже не понимает, что президент ей говорит: «Посмотрите, вот тут люди жалуются», а она ему говорит: «Будут работать в три смены, но сдадим в срок!» И она считает, что за это она должна получить похвалу, а это называется неэффективным менеджментом. А губернатор, кроме того что должен быть политиком и дипломатом, он и менеджером быть должен. Если тебе людей гнать надо в три смены работать, я как человек, занимавшийся строительством, понимаю, что это будет «тяп-ляп». Сдадут в срок, но какое качество будет? Качества не будет. Этих многих моментов она, на мой взгляд, не понимает», — сказал общественный деятель.

Кроме того, эксперт издания считает, что причиной возможной отставки губернатора могут стать и отношения с малым и средним бизнесом. Показатель сложностей во взаимопонимании, по мнению общественного деятеля, — история с перевозчиком «БигАвтоТранс», руководитель которой покончил с собой после передела рынка городских перевозок во Владимире.

При этом издание отмечает, что слухи об увольнении губернатора появляются практические каждые полгода, и к ним уже вряд ли можно относиться серьезно.

Между тем тема общественного транспорта во Владимире также возникала на страницах местных СМИ. 20 сентября телекомпания «Губерния 33» сообщила, что во Владимире начали продавать единые проездные билеты, по которым можно будет ездить с пересадками, не доплачивая. Воспользоваться этим билетом нельзя будет на 12 маршрутах. Они обслуживаются компаниями «БигАвтоТранс», «ПОАТиС» и ИП Михайлов. Договориться с этими перевозчиками мэрия пока не смогла.

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Также стало известно об отставке главы отдела транспорта и связи городской администрации Юрия Иванова. Официально сообщалось, что чиновник сложил полномочия добровольно, написав заявление по собственному желанию.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Общественный транспорт во Владимире

СМИ припомнили ему все ту же историю с руководителем «БигАвтоТранс».

"Пожалуй, главное, чем запомнился Юрий Иванов на посту начальника отдела транспорта и связи, — именно под его руководством произошел так называемый «передел транспортного рынка», который, по мнению многих, стал причиной смерти бизнесмена и старейшего перевозчика Владимирской области Автандила Биганова», — написало издание «Зебра ТВ», отметив, что, по некоторой информации, причиной ухода все-таки стали «некие сложности» на посту.

19 сентября депутаты Владимирского горсовета были обеспокоены другой проблемой общественного транспорта — рекламой, которая наклеена на стеклах. Как сообщал портал «Зебра ТВ», депутаты создали рабочую группу, которая займется регулированием этого вопроса. При этом издание отмечает, что депутаты забыли, что уже решили эту проблему.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Остановка

Так, в июле начали действовать «Правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Владимир», в которых, в частности, говорится, что на стеклах автобусов запрещается размещение «предметов и покрытий». Издание связалось с представителем компании «АДМ», которая сейчас обслуживает большинство владимирских маршрутов. Он подтвердил, что есть устная договоренность снять рекламу со стекол. Время — до конца октября, чтобы перевозчики смогли решить вопросы с рекламодателями.

«Здесь принято решение демонтировать по окончании договоров, или договорились уже заранее о демонтаже. Фактически реклама вся переносится на борт, а внутренняя вся убрана», — сообщил представитель компании.

Еще одна «транспортная» тема на этой неделе — встреча директора департамента транспорта администрации области Александра Романенко и сотрудников АО «Владимирпассажиртранс». Коллектив пожаловался на высокие цены на электроэнергию и медленное обновление автопарка, сообщила «Губерния 33». По данным издания, машинный парк на предприятии обновлялся последний раз еще в 2009 году. Что касается цен на электроэнергию, то эти расходы занимают львиную долю в бюджете предприятия, а попытки экономить не дают никакого эффекта. Выход, по мнению сотрудников компании, — фиксированный тариф, как, например, в Рязани или Ярославле.

«Переговоры проведем, поговорим, понятно, что если себестоимость энергии 35%, один из путей выхода предприятия на рентабельность — тариф на электроэнергию должен разумным быть», — цитирует издание директора департамента.

Сейчас долг компании перед энергетиками — 10 млн рублей. Есть также задолженность перед Пенсионным фондом России, но за последний год долги сократились на 35 млн рублей, что не может не радовать.

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Еще несколько тем, поднятых владимирскими СМИ на этой неделе, прямо или косвенно касаются туризма. Так, ГТРК «Владимир» сообщила, что регион занял второе место в Национальном рейтинге развития событийного туризма, уступив только Московской области. Лидеров определяли по инфраструктуре для событийного туризма, данным туристических потоков, а также по вниманию региональных властей к потенциалу туристских событий на своей территории.

18 сентября портал «Зебра ТВ» сообщал, что одно из условий эффективного развития туризма — авиаперевозки — в области сейчас переживают не лучшие времена. К примеру, руководство компании «Комиавиатранс» обеспокоено уровнем загрузки самолетов на маршруте, соединяющем Владимир и Санкт-Петербург.

«Первые рейсы на интересе были больше загружены, сейчас — средненько. На октябрь пока продажи совсем вялые. А мы готовимся с 29 октября перейти на двухразовую частоту, поэтому нас это не может не беспокоить», — цитирует издание гендиректора компании Александра Пономарева.

Он отметил, что компания заинтересована в продолжении рейсов, интерес есть и у представителей туристических организаций.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Суздаль

Между тем у туристических центров региона свои проблемы. 19 сентября «Миг ТВ» сообщил, что арестован счет администрации Суздаля. По данным издания, арест произошел по исполнительному листу Арбитражного суда на взыскание с мэрии 7 млн рублей. На заседании Суздальского горсовета депутаты предложили урезать некоторые расходы. К примеру, на текущее содержание ливневой канализации, благоустройство, разработку проектно-сметной документации по парку «40 лет Победы» (на 1,2 млн рублей) и предоставление услуг wi-fi-доступа к интернету по программе развития туризма (на 710 тысяч рублей).

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И напоследок — еще одна новость, в которой фигурирует президент России Владимир Путин. 20 сентября газета «Владимирские ведомости» опубликовала открытое письмо к Владимиру Путину от региональной общественной организации финно-угорских народов «Кидекша». В обращении члены президиума организации «от имени финно-угорских народов Владимирской области» просят Путина согласиться на выдвижение кандидатом в президенты РФ в марте 2018 года.

«Страной должен руководить человек компетентный, энергичный, любящий свою Родину и народ, с большими возможностями вывести страну на передовые позиции в мире, с чуткостью относящийся к проблемам простых людей и с желанием сделать нашу Родину еще лучше и красивее.

Таким человеком, на наш взгляд, являетесь Вы. Вы имеете громадный опыт государственной деятельности: страна стала крепкой и авторитетной, Вы видите дальнейшие ее перспективы, уважаемы гражданами за честность и открытость, простоту общения с нами», — говорится в письме.