Ярославль, 22 сентября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Ярославское Управление Роспотребнадзора начало проверку по жалобам на новое меню детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сотрудники ведомства.

City-yaroslavl.ru Дети едят с удовольствием

В конце августа детские сады в Ярославле повсеместно перешли на единое меню, которое было разработано специализированной рабочей группой мэрии города. Из меню полностью исключены все продукты, содержащие консерванты: колбасы, тушенка, сгущенное молоко, промышленные соки, варенье и прочее. Вместо них будет больше мяса, молочных и кисломолочных продуктов, овощей, морсов и компотов из натуральных фруктов. После этого от родителей стали поступать жалобы: «меню составлено без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов. Для детей от 3 до 7 лет одинаковое меню, а потребности у них значительно отличаются. Это означает, что старшие дети будут недоедать». Кроме этого, к новому меню было много других претензий.

Поступили жалобы и Ярославское управление Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку.

«Несколько дней назад мы получили десятки жалоб. Они написаны как под копирку. Поскольку люди жаловались на меню, а не качество продуктов, то наша проверка не предполагает выезда на место. Мы запросим все документы и будем их изучать. Если в них будет нарушение — виновные будут наказаны», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела санитарного надзора ярославского Управления Роспотребнадзора Марина Королева.

На ответ контролирующей организации дается месяц.