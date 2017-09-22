Скульптор памятника Калашникову готов внести изменения в монумент
Москва, 22 сентября, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Автор памятника конструктору Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков заявил, что готов внести изменения в изображение на барельефе монумента, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки.
«Мы пока не можем найти специалиста, который утверждает, что этот чертёж не АК-47. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47», — заявил Щербаков РИА Новости.
Щербаков отметил, что сейчас у него нет данных об ошибке. Однако если они появятся, скульптор готов исправить ошибку.
«Сейчас самое главное — отделить происходящее от политической трескотни», — заявил Щербаков.
Ранее историк Юрий Пашолок написал на своей странице в Facebook, что на новом памятнике Калашникову изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.
Памятник был установлен 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество.