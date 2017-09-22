Москва, 22 сентября, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Автор памятника конструктору Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков заявил, что готов внести изменения в изображение на барельефе монумента, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки.

Скриншот страницы tvc.ru Памятник Михаилу Калашникову

«Мы пока не можем найти специалиста, который утверждает, что этот чертёж не АК-47. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47», — заявил Щербаков РИА Новости.

Щербаков отметил, что сейчас у него нет данных об ошибке. Однако если они появятся, скульптор готов исправить ошибку.

«Сейчас самое главное — отделить происходящее от политической трескотни», — заявил Щербаков.

Ранее историк Юрий Пашолок написал на своей странице в Facebook, что на новом памятнике Калашникову изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.

Памятник был установлен 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество.