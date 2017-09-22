Санкт-Петербург, 22 сентября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. На строительстве скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург (М-11) начались работы по устройству основной несущей конструкции тоннеля под железной дорогой Варшавского направления в городской черте Петербурга. Работы ведутся без прекращения движения поездов, сообщили 22 сентября в компании «Магистраль двух столиц».

Mos-spb.com Тоннель на трассе М-11

Длина тоннеля составит 74,9 м, высота — 5,52 м, количество полос движения автомобильного транспорта — 6 (по 3 полосы в каждом направлении).

Как отмечают строители, этот тоннель — одно из самых технически сложных сооружений 7−8-го участков трассы М-11. Тоннель сооружается поэтапным устройством лотка, стен и свода из монолитного железобетона. По мере обустройства монолитных секций тоннеля из насыпи будет удалено около 17 тыс. кубометров грунта.

На сегодняшний день выполнено 4 монолитных участка тоннеля из 44 секций, в работе находятся еще 5 участков.

Ранее строители соорудили защитный экран — конструкцию из 50-ти металлических труб длиной от 52,8 до 66 метров каждая, которые продавливались в насыпь под железнодорожным полотном с использованием проходческих щитов.

«Все строительные работы проводятся без ограничения движения поездов. Для обеспечения безопасности движения составов ведется постоянный геодезический мониторинг за деформациями железнодорожных путей в зоне строительства тоннеля», — заверяют в ООО «Магистраль двух столиц».

Одновременно на 7−8-м участках трассы М-11 в Новгородской и Ленинградской областях продолжаются работы по устройству верхнего слоя основания дороги и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. К середине сентября верхний слой основания был уложен на участках общей протяженностью свыше 66 км. Работы по устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетона выполнены на участках общей протяженностью около 33 км.

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Дорога на 7−8 этапах трассы М-11 будет состоять из 5 слоев общей толщиной 112 см. Из них 3 слоя асфальтобетонного покрытия: верхний слой основания — 13 см, нижний слой покрытия — 8 см, верхний слой покрытия — 6 см. Общая протяженность участка строительства составляет 137,6 км.

Справка

Новая скоростная автомагистраль М-11 свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2018 году. Трасса станет дублером исчерпавшей свою пропускную способность дороги М-10 «Россия». М-11 будет интегрирована в систему международных транспортных коридоров. Магистраль пройдет от МКАД по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населенных пунктов до кольцевой дороги Петербурга (КАД).

Общая протяженность — 669 км, расчетная скорость — до 150 км/ч, расчетное время проезда — 5,5−6 ч, количество полос движения: 4, 6, 8, 10 шт. (в зависимости от участка), количество транспортных развязок в разных уровнях — 36 шт., искусственные сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, скотопрогоны) — 325 шт.

Для строительства магистрали применён механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП) в форме концессионного соглашения, обеспечивающий привлечение частных инвестиций и замещение ими части бюджетных расходов для строительства объекта.