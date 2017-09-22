Ярославль, 22 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. По информации источников в правоохранительных органах экс-главе Ростова Юрию Бойко избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото со страницы Юрия Бойко в Facebook Юрий Бойко

Это решение принимал следователь в рамках своих полномочий. В суд с ходатайством об избрании меры пресечения следствие не обращалось, по всей видимости, не рассчитывая на то, что Юрия Бойко оставят хотя бы на подписке о невыезде. В СУ СКР по Ярославской области эту информацию не комментируют.

В настоящий момент Юрий Бойко находится в статусе подозреваемого. Следующим шагом следствия должно стать предъявление обвинения.

Напомним, в отношении экс-главы Ростова возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, он злоупотреблял своими должностными полномочиями.

Сам Юрий Бойко ситуацию никак не комментирует.

Также в рамках расследования данного уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), 45-летнему депутату Ярославской областной Думы Сергею Шмелеву, который являлся фактически руководителем общества с ограниченной ответственностью «Радострой». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.