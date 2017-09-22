Вашингтон, 22 сентября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп похвалил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его политику и назвал его своим другом, пишет 22 сентября информационное агентство T-Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Роджеп Эрдоган

«Эрдоган получил хорошую оценку, — сообщил прессе Трамп после встречи с турецким президентом в кулуарах Генассамблеи ООН.

Я думаю, мы были так близки как никогда».

На самом деле, отношения Вашингтона и Анкары считаются «довольно» напряженными, добавляет издание.

Это связано с тем, что Турция обвиняет США в поставке оружия курдам в Сирии в рамках борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Анкаре считают, что сирийские курды непосредственно связаны с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией и могут передавать ее членам оружие.

Помимо этого, Турция критикует американское правительство за то, что США отказываются экстрадировать проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают главным виновником организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Кроме того, в апреле 2017 года Трамп напомнил о геноциде армян в 1915 году, что является «больной» темой для турецкого правительства. Напомним, что не все штаты официально признали геноцид армян.

Отношения между Турцией и США обострились также в мае 2017 года, когда охранники Эрдогана подрались с протестующими, которые выступали против визита турецкого лидера в США.