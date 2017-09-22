Симферополь, 22 сентября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты Симферопольского горсовета прогнозируемо проголосовали за назначение главой администрации крымской столицы депутата крымского парламента Игоря Лукашева, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Решение было принято сегодня, 22 сентября.

Симферополь. Советская открытка

Напомним, вчера, 21 сентября, на пост симферопольского градоначальника претендовали девять кандидатов. Свои программы по развитию города они представили в прямом эфире местного телеканала. Конкурсная комиссия под председательством зампреда Совета министров Республики Крым Игоря Михайличенко определила двух претендентов, которыми стали руководитель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашев (80 баллов), а также известный крымский журналист и общественник Максим Николаенко (69 баллов).

«Интриги не было, Лукашев новый глава администрации Симферополя. Закончились кадры», — отмечал до конкурса крымский общественник Александр Талипов, напоминая о том, что кандидатура нового градоначальника была согласована задолго до конкурса.

Согласно официальной биографии, Игорь Лукашев родился 13 июня 1962 года в Симферополе. Имеет высшее образование, в 1985 году окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». С сентября 1979 года — подсобный рабочий Симферопольского учебно-производственного предприятия «УТОС». С 1980 года по 1985 год — студент Днепропетровского инженерно-строительного института. В 1985 году — мастер ПМК-184 треста «Крымсельстрой», г. Симферополь. С ноября 1985 года по май 1987 года — служба в Вооруженных силах СССР. С июля 1987 года по февраль 1988 года — инженер-строитель, мастер Симферопольской фабрики пластмассовой фурнитуры. С июня 1990 года по январь 2002 года работал в коммерческих структурах Симферополя. С января 2002 года по май 2006 года — частный предприниматель. С мая 2006 года — председатель постоянной комиссии Верховной рады Автономной Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. С ноября 2010 года по 16 февраля 2011 года — председатель постоянной комиссии Верховной рады Автономной Республики Крым по промышленной политике. С мая 2014 года по январь 2016 года — заместитель директора по инвестициям ООО «Крымбетон+». С января 2016 года — председатель комитета Государственного совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

«В нового руководителя исполнительной власти Симферополя уже летят копья возмущённых оппозиционных «сетевых» активистов. Таким образом, можно сказать, что Игорь Михайлович с первого дня пребывания в новой должности находится под пристальным вниманием представителей общественности — активных пользователей социальных сетей», — написал в Facebook крымский политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, абсолютно несправедливо давать оценку деятельности нового руководителя горадминистрации, не дав ему времени войти в курс дела, чтобы потом показать промежуточные результаты работы.

«Перед новым сити-менеджером крымской столицы стоят серьёзные задачи уже с первого дня пребывания в должности. Город необходимо срочно готовить к отопительному сезону, формировать бюджет крымской столицы на грядущий год, решать сложнейшие инфраструктурные проблемы», — подчеркнул эксперт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний градоначальник Симферополя Геннадий Бахарев покинул свой пост в конце августа 2017 года, написав заявление об увольнении по состоянию здоровья.

За время работы чиновника общественность Симферополя неоднократно выступала за его отставку из-за неудачной реконструкции центра крымской столицы, в которой также активно участвовал Игорь Лукашев. Помимо этого, к Бахареву регулярно предъявляли претензии из-за хаотичной вырубки деревьев в городе, плохой организации движения транспорта, некачественного ремонта дорог и неэффективной борьбы со стихийной торговлей и застройкой.

По мнению ряда местных политологов, новый глава администрации по своим личностным качествам должен быть способным стать настоящим хозяином в городе, а руководству республики необходимо обеспечить ему защиту от внешнего давления.