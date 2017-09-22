Волгоград, 22 сентября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Волгоградской области два купеческих дома полуторавековой давности спасут от разрушения. Однако инициатива сохранить объекты культурного наследия исходит не от собственников зданий. Они настойчиво отказываются исполнять взятые на себя обязательства по обеспечению надлежащего режима содержания и использования памятников, передает ИА REGNUM 22 сентября.

Wikimedia.org Доходный дом Шишлянникова

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Речь идёт о двух объектах, расположенных в историческом центре города Дубовка — «Доходном доме Шишлянникова» и «Доходном доме Челюканова», которые входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра города Дубовка» и датируется XIX—XX вв. Напомним, первый объект с гостиничными номерами был построен в 1884 году. О том, что здание подлежит государственной охране, а за его порчу предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, гласит табличка. Однако это не помешало установить с торца и на обратной стороне доходного дома несколько пластиковых окон. Они явно не вписываются в общий вид странного здания.

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Исторический центр Волгограда хотят застроить небоскребами

Чужеродными кажутся и продуктовый магазин, а также фирма по установке окон и дверей, расположенные на первом этаже доходного дома Челюканова. Верхний этаж здания, который остался нетронутым, «украшает» реклама стройматриалов. Невооруженным взглядом видно, в каком плачевном состоянии находится этот памятник архитектуры и градостроительства. Построенный в 1890 году доходный дом Челюканова на сегодня является объектом культурного наследия регионального значения и также как его сосед — доходный дом Шишлянникова — подлежит государственной охране.

Что-посетить.рф Доходный дом Челюканова

То, что здания в плохом состоянии, отметила и прокуратура, которая провела проверку и установила факты наличия на фасадах трещин, утраты фрагментов декоративных элементов, разрушения кирпичной кладки. При этом собственники зданий никаких мер по сохранению объектов культурного наследия не принимали, хотя были обязаны. Охранные обязательства были выданы владельцам объектов региональным комитетом по культуре на объект культурного наследия ещё в 2011 и 2012 годы. Согласно документам, собственники должны, кроме всего прочего, проводить ремонтно-реставрационные работы зданий, причём делать то за свой счёт.

Надзорное ведомство обратилось в Дубовский районный суд Волгоградской области, который встал на сторону прокурора и удовлетворил его требования об обязании собственников следить за состоянием зданий. Владельцы объектов культурного наследия решение судебной инстанции оспорили. Но дело выиграть им не удалось. Апелляционной инстанцией судебные решения были оставлены без изменения, а апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения.

Теперь собственники купеческих домов обязаны обеспечить проведение работ по сохранению руинированных конструкций объекта культурного наследия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время общественники и архитекторы Волгограда все чаще бьют тревогу. Изменения, которые происходят в развивающемся городе, зачастую не щадят объекты культурного наследия. Так, уже было снесено построенное в год Октябрьской революции старинное здание железнодорожного вокзала на станции Гумрак в Дзержинском районе. Повидавшее ожесточенные бои в Сталинграде и уцелевшее под бомбёжками, оно не вошло в планы подготовки к чемпионату мира по футболу.