Ярославль, 22 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Новоизбранные депутаты фракции КПРФ муниципалитета Ярославля встретились с мэром города Владимиром Слепцовым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля Владимир Слепцов

На встрече с градоначальником присутствовали четыре депутата седьмого созыва фракции КПРФ. Мэр Ярославля разрешил каждому задать по два вопроса. Один из вопросов касался установки остановочных комплексов. Мэрия города так активно стала бороться с незаконными ларьками и старыми остановочными комплексами, что пассажиры в дождливую осень остались без крыши над головой.

«Владимир Слепцов ответил, что до 15 октября в Ярославле будет стоять 50 новых остановочных комплексов, а до декабря произойдет их полная замена», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM депутаты фракции КПРФ.

Еще один вопрос по поводу нехватки канцелярских принадлежностей в детских садах мэр Ярославля стал решать по ходу встречи. Тут же он позвонил своему заместителю Ивану Лилееву и попросил разобраться. Возникшую неразбериху списал на неопытность руководителей детсадов, которые впервые стали оформлять заявки на покупку канцелярских принадлежностей.

Депутат Евгения Овод задала вопрос Владимиру Слепцову по поводу отсутствия контакта с общественными активистами, которых волнует судьба микрорайона Твериц. В соцсетях в группе, посвященной этому вопросу, собралось более 400 человек, а мэрия хочет контактировать лишь с тремя людьми из инициативной группы.

«Владимир Слепцов меня поразил своей реакцией. Он сказал, что я не тем тоном задаю вопрос. Я даже не знала, что ответить на это. А по существу мэр сказал, что ему нужен диалог, а когда людей много, то его вести сложно и приходится принимать волевые решения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член КПРФ Евгения Овод.

Мэр Ярославля пообещал, что будут проведены повторные слушания по судьбе застройки Твериц.