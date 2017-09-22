Калуга, 22 сентября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В Калужской области лидеры экстремистских групп активно вовлекают в свою деятельность хулиганствующих футбольных фанатов, отдельных представителей студенчества, подростков с асоциальным поведением, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам, состоявшегося 21 сентября заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве региона.

Kp40.ru «Разборки» футбольных фанатов в Марселе

За 8 месяцев 2017 года полицейскими региона было выявлено шесть преступлений экстремистского характера, в том числе четыре преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды» и два преступления по статье, связанной с реабилитацией нацизма. В суд направлено десять уголовных дел данной категории.

По словам участников встречи, в настоящее время важным фактором, влияющим на формирование сознания молодёжи, является деструктивная деятельность некоторых псевдорелигиозных организаций. С целью формирования нетерпимости к подобным проявлениям в образовательных учреждениях региона постоянно ведётся разъяснительная работа с молодёжью.

С начала 2017 года к административной ответственности судом привлекли пять жителей области в возрасте от 20 до 40 лет за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и распространения материалов экстремистских организаций.

На заседании также шла речь о мерах по недопущению правонарушений экстремистской направленности с использованием интернет-ресурсов. В настоящее время в регионе принимаются меры информационного противоборства идеологии терроризма и экстремизма. Ведется мониторинг сети интернет, выявляются ресурсы, которые используются участниками террористических организаций для осуществления пропаганды и координации действий.

Так, в результате межведомственного взаимодействия, решениями судов области за последнее время признаны экстремистскими и заблокированы шесть материалов, выявленных в интернете.

Отметим, по данным пресс-службы УМВД России по г. Калуге, в начале сентября 2017 года, жителя областного центра оштрафовали на 55 тысяч рублей за нарушение правил поведения во время футбольного матча на калужском стадионе «Арена Анненки». Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал оскорбительные речовки. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за неуважительное отношение к зрителям и сотрудникам полиции.

Напомним, как ранее сообщал портал Калуги и области kp40.ru, 11 июня 2016 года перед матчем футбольных сборных России и Англии во французском Марселе фанаты обеих команд устроили грандиозное побоище, в котором участвовали сотни человек. На одной из фотографий был запечатлен мужчина в майке с надписью «KALUGA». По сообщению французской полиции, причиной драки стало слишком большое количество алкоголя, выпитое любителями футбола. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Также напомним, что Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц чемпионата мира по футболу-2018. Так, в калужском микрорайоне «Дубрава» завершается строительство игрового поля с трибунами на 500 мест, тренировочными площадками, раздевалками с душевыми и местами отдыха для спортсменов. Еще одну тренировочную площадку строят на Тульском шоссе областного центра. Калужские власти намерены пригласить для тренировок футбольную сборную Германии.