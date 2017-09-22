Челябинск, 22 сентября, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Российский космонавт Сергей Рязанский сфотографировал ночной город Челябинск с борта Международной космической станции (МКС). Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Сергей Рязанский, Facebook

«А это Челябинск, — написал космонавт, выложив фото города. — Челябинские энергетики настолько суровые, что город можно увидеть даже из космоса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-05» был запущен с космодрома «Байконур» в Казахстане 28 июля в 18:41 по московскому времени.

Позже пилотируемый корабль, на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, произвел стыковку с МКС.

Экипаж МКС планирует пробыть на орбите 139 суток.