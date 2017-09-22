Тула, 22 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Новый сервис для путешественников — «Карта гостя Тульской области» — начал работу на территории Тульской области с 18 сентября — при поддержке регионального комитета по развитию туризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская область ждет туристов

В рамках проекта ведущие тульские музеи, гостиницы, рестораны и кафе предлагает туристу-обладателю карты особые преференции — эксклюзивные предложения и бонусы.

«Цель проекта — популяризация туристского потенциала Тульской области, объединение субъектов туриндустрии региона, создание благоприятной туристской среды. Подобные проекты успешно работают в Париже, Берлине, Лондоне, Барселоне, Москве, Санкт-Петербурге и многих других крупных городах мира. Надеюсь, что проект поспособствует объединению объектов туриндустрии региона и поможет сделать путешествие по Тульской области интересным, комфортным и запоминающимся для наших гостей», — отметил председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов.

Туристы, которые захотят приобрести карту, получат еще и буклет с описанием акций и бонусов проекта, туристических брендов и достопримечательностей Тульской области, интересными фактами о регионе и его жителях.

На данный момент в число участников проекта вошли 18 объектов показа, 13 объектов питания и девять объектов размещения. Туристы-обладатели карты смогут получить скидки и бонусы при посещении Тульского государственного музея оружия, музея-заповедника «Куликово поле», музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», фабрики «Медовые традиции», интерактивной выставки «От Моне до Малевича», а также при пользовании услугами гостиницы «Армения», отеля «Болотов. Дача», отеля «SK ROYAL TULA 5*», отеля «ТургеневЪ», кулинарии-кафе «Соль», гастрономического бара «СHECKIN».

Для оценки качества обслуживания туристов в рамках проекта будет действовать система «Тайный гость». Она позволит выявить недостатки, на основании чего проект будет дорабатываться.

Сегодня карту можно приобрести в 11 точках: в Тульском государственном музее оружия, музее-заповеднике «Куликово Поле», музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музее Международного пряника, гостиницах и отелях «Армения», «Болотов. Дача», «Велнесс», «SK ROYAL TULA 5*», «София», «ТургеневЪ», Арт-кластере Likerka Loft (выставочный зал). Для этого путешественник должен предъявить документ, который подтверждает его регистрацию за пределами Тульской области. Срок действия карты — 1 месяц.

Отметим, что по данным за 8 месяцев текущего года регион уже посетили 400 тыс. туристов