Киев, 22 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили продолжает задавать градус политической обстановки на Украине: постоянные заявления чередуются с громкими публичными акциями и барражированием по неподконтрольной Петру Порошенко территории. Несмотря на визит президента Украины в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в информационном пространстве продолжает доминировать экс-губернатор Одесской области. Что стоит за его «прорывом границы» и скандальным возвращением на Украину, основные действующие лица данного политического спектакля, возможные сценарии развития событий — об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт по Украине Александр Зубченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

ИА REGNUM: Для чего Михаил Саакашвили вернулся на Украину?

А кому он еще нужен? Украина остается единственной территорией в мире, где у бывшего губернатора Одесской области есть неплохие политические перспективы. В Грузии он «спалился» окончательно, в США Саакашвили ничего не светит. Остается «европейская нация», находящаяся сегодня в таком состоянии, что даже клинический идиот, обладающий задатками популиста, может здесь сделать блестящую карьеру.

Экстравагантность — это стиль Саакашвили, поэтому был прорыв кордона, «лидера» на руках занесли на Украину. Безусловно, есть определенный план использования Саакашвили. Иначе бы не вкладывали в этот «проект» довольно солидные деньги.

ИА REGNUM: Кому нужно было его возвращение внутри страны и за ее пределами?

С внешними силами немного уже прояснилось, поскольку специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер объявил Саакашвили неприкасаемым и посоветовал президенту Порошенко даже не думать о его аресте. То есть можно говорить о наличии у Саакашвили «американской крыши».

Безусловно, в деле и Варшава: именно с польской территории Саакашвили ворвался на Украину. Это первый момент. Второй: поляки курируют украинский политический проект «Самопомич», который возглавляет мэр Львова Андрей Садовой. Именно он публично принял Саакашвили, фактически дал приют «беглецу». Третий: Галичина, то есть Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области, являются зоной интересов Польши.

Порошенко пытался, и небезуспешно, снизить влияние Садового, которого считал своим конкурентом. Просто напомню о легендарном «львовском мусоре». Теперь туда, во Львов, прибыло подкрепление в лице пассионарного Саакашвили. Профессионального «революционера». Это внешние силы — поляки и американцы.

Внутренние представлены довольно противоречиво. С агентурой Госдепа все более или менее ясно. Юлия Тимошенко сама ездила в Штаты, добивалась благосклонности Трампа (известная «встреча в мужском туалете»). Валентин Наливайченко был навязан Тимошенко американцами как партнер. Мустафа Найем — лицензированный «революционер» Госдепа. Как и Анатолий Гриценко, лидер «Гражданской позиции». Все эти политики немного постояли возле «ворвавшегося тела грузина», а затем разбежались. Все логично.

Вот спонсор проекта не совсем вписывается в эту компанию. Игорь Коломойский, беглый украинский олигарх, на дух не переносит Саакашвили, который отобрал у него Одесскую область. Но у Коломойского давние и хорошие отношения с Тимошенко. Видимо, желание отомстить за национализированный Порошенко «Приватбанк» и подвигло олигарха проспонсировать мероприятие. Да и Госдеп ему поставит плюсик.

ИА REGNUM: Есть ли сценарий дальнейших действий Саакашвили и Тимошенко?

Саакашвили действует импульсивно. Поэтому он сейчас в одиночку гастролирует по западным областям, фактически разваливая систему управления из Киева. План, конечно, есть. На каком-то этапе и Тимошенко, и Саакашвили, и «еврооптимисты» должны объединиться. Но уже в Киеве.

Пока же, в точном соответствии с проверенными методичками Госдепа, надо проводить восстание в регионах. Пока заявлена следующая цель — развалить парламентскую коалицию и спровоцировать внеочередные выборы Верховной рады. А где выборы Рады, там и президентские.

Какие цели преследуют США? Возможно, они против того, чтобы Порошенко укрепился и обеспечил себе второй срок. Они всегда любили подбрасывать что-нибудь на вентилятор, чтобы президент не чувствовал себя незаменимым. Им при всех раскладах хорошо: антироссийская истерия продолжается, Саакашвили и Тимошенко — ярко выраженные антироссийские политики. Все идет в общем формате. Могут в любой момент остановить. А могут и довести до конца.

Саакашвили действительно начал гастроли по Украине — из Львова поехал в Черновцы, провел там митинг, где обвинил Порошенко в организации прослушки своего номера, тыкал какими-то проводками и так далее. Потом был визит в Киев, после которого он снова вернулся на свою базу — на Западную Украину.

ИА REGNUM: Согласны ли вы с версией, что Запад поставил перед Порошенко задачу развязать войну с Россией в течение ближайших пяти месяцев, иначе его поменяют на другую фигуру?

Честно говоря, не слышал о подобной версии. На мой взгляд, она бессмысленна. «Война с Россией» — базовый термин пропаганды нынешнего режима. Именно благодаря ему Порошенко удерживается во власти, поскольку на войну все списывается: и репрессии, и сворачивание прав и свобод населения, цензура в СМИ, рост цен и тарифов, снижение жизненного уровня. Да Петр Алексеевич сам заинтересован в войне как никто другой. Кроме того, американцы прекрасно знают, что миллиарды гривен, якобы выделяемые на перевооружение ВСУ, банально разворованы.

«Укроборонпром», контролируемый «рошеновскими» менеджерами и представителями «Народного фронта» Яценюка, превратился в машину по расхищению бюджетных средств. Схема идеальная: все секретно, ни о чем писать нельзя, иначе Путин узнает. С чем воевать? И, главное, с кем? Еще одной мобилизации никто дожидаться не станет. Все уедут.

Потом, на кого менять Порошенко? На Саакашвили? Так у него другая миссия. Он должен формировать на Украине антипрезидентский дискурс. Вроде «страна прекрасная, только глава государства — барыга».

Американцев волнует укрепление личной власти Порошенко, когда опять все замыкается на одну фигуру. Они стараются не допускать подобной концентрации, создавать конкурентную среду. Наиболее вероятным преемником Петра Алексеевича является Тимошенко. Но, опять-таки, она станет проводить точно такой же курс, как и Порошенко. Они идентичные политики. Только Тимошенко еще будет требовать денег и с России, и с США, а в результате всех «кинет».

ИА REGNUM: Что стоит за изменением позиции генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что Саакашвили надо только оштрафовать за незаконное пересечение границы? Можно ли его заявление о невозможности экстрадиции Саакашвили в Грузию считать знаком перехода на сторону Саакашвили?

Юрий Луценко колеблется вместе с генеральной линией Госдепа. Как только Курт Волкер сказал, что Саакашвили арестовывать нельзя, генпрокурор сразу же стал говорить о штрафе. Ни о каком сговоре с «путчистом» Саакашвили не может быть и речи. Луценко — это карманный прокурор Порошенко, на него большие планы. В частности, сделать его премьером вместо Гройсмана, который все больше и больше его раздражает своей самостоятельностью. Луценко в этом отношении идеален: недостаточно умен, выполняет все пожелания хозяина и постоянно находится в нетрезвом состоянии. Что еще надо?

Сказал Госдеп, что Саакашвили нельзя выдавать Грузии, — значит, так и будет. Украина же «независимая» страна. Здесь все решают американцы. А их главная цель — получать деньги из колонии. Зачищать под себя перспективные рынки. В частности газовый. Зачем им война с Россией? Необходима одна большая территория в состоянии хаоса, которая будет постоянно сковывать движения Кремля.

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