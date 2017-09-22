Рыбинск, Ярославская область, 22 сентября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В Рыбинске активизирована работа со злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Администрация города Рыбинск Должники переедут в коммунальные квартиры

Специалисты МБУ «Жилкомцентр» подобрали ряд комнат в бывших общежитиях, которые в ближайшее время могут занять семьи, накопившие значительный долг за пользование муниципальными жилыми помещениями по договорам социального найма.

Задолженность жителей по этой статье на сегодняшний день составляет порядка 27 млн. рублей. Средства должны были поступить в городской бюджет. Внушительный долг у нанимателей жилья и перед поставщиками коммунальных ресурсов — эта цифра составляет порядка 300 млн. рублей.

В соответствии с законодательством, если плата за жилищно-коммунальные услуги отсутствует более шести месяцев, собственник помещения, в данном случае администрация города, может обратиться с иском в суд и выселить неплательщика в помещение меньшей площади, исходя из расчета 6 кв. м на человека. Сумма задолженности не влияет на инициирование судебного процесса.

По исковым заявлениям, подготовленным юристами МБУ «Жилкомцентр», в отношении систематических неплательщиков состоялись два судебных заседания. Решения вступят в силу в конце октября. С привлечением службы судебных приставов две семьи переедут из благоустроенных квартир в домах на улицах Боткина и Карла Либкнехта в 12 — метровые комнаты в коммунальных квартирах.

«Есть семьи, состоящие на муниципальной очереди, которые бы с удовольствием въехали в освободившиеся квартиры, добросовестно исполняли свои обязанности, оплачивали все своевременно, содержали помещения в надлежащем виде. Им и будут предложены освободившиеся квартиры» — рассказал директор МБУ «Жилкомцентр» Владимир Ильюшенков.

Специалисты «Жилкомцентра» сейчас работают еще с 15 неплательщиками, период неуплаты у которых составляет свыше 6 месяцев, сумма задолженности от 60 до 100 тыс. рублей. В ближайшее время документы на их выселение будут переданы в суд. Жилые помещения меньшей площади и комнаты для них уже подбираются.