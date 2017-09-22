Ярославль, 22 сентября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области обратится в Минсельхоз России с предложением увеличить господдержку при гибели урожая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Ярославские аграрии пытаются преодолеть последствия неурожая-2017. Департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области отметил, что в этом году погодные условия были неблагоприятными для сельхозпредприятий и поэтому для обеспечения безопасности урожая предлагает заняться страхованием урожая

«Правительство области и департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка уже сделали несколько шагов, направленных на активизацию страхования урожая сельскохозяйственных культур и привлечение федеральных средств на государственную поддержку этого направления. С начала 2017 года проводится работа по установлению связей со страховыми организациями, действующими на территории Ярославской области и Москвы», — сказал заместитель председателя правительства Валерий Холодов.

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области обратится в Минсельхоз России с предложением о внесении изменений в законодательство по сельскохозяйственному страхованию. В частности, речь идет об исключении порога утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и увеличении господдержки в размере с 50% до 80%) страховой премии. Также планируется предложить установить перечень основных рисков для конкретной климатической зоны.