Москва, 22 сентября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Открытие авиасообщения между Россией и Египтом — дело нескольких недель, как максимум — двух месяцев. Об этом заявил глава Управления по развитию туризма Египта Хишам Эль-Демери в рамках выставки «Отдых 2017» в Москве, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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При этом Эль-Демери отметил, что эта информации получена им в ходе контактов с представителями государственной власти России, но точных дат пока никто не может назвать.

Как ранее и предполагалось, «открытие Египта» произойдет последовательно, в три этапа. Сначала откроется авиасообщение с Каиром, затем последует возобновление рейсов из России в Хургаду, а уже затем — и в Шарм-эль-Шейх.

По его мнению, такая схема, при которой на рынок одномоментно не «свалится» огромный поток туристов, дает возможность всем сторонам как следует подготовиться к возвращению массового российского туриста.

Кроме того, Египет намерен перезагрузить принципы отношений с российским турбизнесом. Агентство по продвижению туризма Египта и Египетская туристическая федерация выдвинули предложения о переформатировании направления на российском рынке — оно должно перестать быть самым дешевым.

«Российские компании отсутствовали на египетском рынке не месяц, и даже не сезон, а два полноценных года. За это время египетский туристический рынок изменился, и фактически они придут на него «новичками», — сказал г-н Эль-Демери.

Глава Агентства по продвижению туризма Египта не смог подтвердить ранее сделанные прогнозы о том, что цены на туры в эту страну из России в случае открытия авиасообщения могут быть до 30% дешевле, чем в 2015 году.

По его словам, Египет больше не хочет быть «самым дешевым массовым направлением» на российском рынке — а потому цена турпродукта после открытия вряд ли будет ниже, чем ранее.

Информацию о возможной отмене виз и снижении их стоимости для Россия представитель турбизнеса Египта также не подтвердил. Однако для российских туристов будут одновременно действовать несколько каналов получения визы — можно будет по желанию оформить либо электронную визу, либо визу по прилете.

В преддверии открытия авиасообщения для российских туроператоров и агентов будут организованы фам-трипы в Египет, чтобы участники рынка смогли своими глазами увидеть объекты, в которые они будут отправлять туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Египет надеется, что число туристов по итогам 2017 года достигнет 8 млн человек, что почти в два раза превысит объемы 2016 года (4,5 млн человек). Отметим, в 2010 году Египет посетили 14,7 млн иностранных туристов.

При этом в Египте ждет возвращения российских туристов. В АТОР считают, что есть вероятность, что РФ и АРЕ возобновят до конца 2017 года прямое авиасообщение. На первом этапе это будут регулярные рейсы из Москвы в Каир.

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