Минск, 22 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Генеральной Ассамблее ООН призвал завершить холодную войну и начать новый «Хельсинкский процесс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Мы не поставили точку в последнем эпохальном конфликте — холодной войне. Она не завершилась принятием мирного договора, как это всегда происходило с окончанием всех предыдущих эпохальных войн», — говорит Макей.

Он отметил, что в результате этого страны остались без общепризнанных рамок для дальнейшего поведения.

Глава МИД подчеркнул, что разные силы стали по-разному интерпретировать состояние геополитической неопределенности, что привело к разному пониманию легитимности. В связи с этим он упомянул об инициативе президента Белоруссии о начале нового «Хельсинкского процесса».

«Мы предлагаем, чтобы ключевые и глобальные игроки, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Беларусь со своей стороны готова предоставить площадку для процесса», — говорит Макей.

В ноябре 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил запустить диалог по снятию противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии — «Хельсинкский процесс». Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога может стать Минск.