Мехико, 22 сентября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Серьезные повреждения, вызванные мощным землетрясением в Мехико, могут привести к обрушению трех тысяч зданий, сообщает 20 сентября издание Publimetro со ссылкой на отчет инженерной ассоциации APL Ingenieros.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

В соответствии с данными отчета, множество зданий имеют повреждения стен, колонн и фундамента, что представляет опасность для людей, находящихся в них.

«Есть 20-этажные здания с сильными трещинами и структурными повреждениями, они расположены в районах Ансурес, Наполес, Нарварте и других», — говорится в сообщении издания.

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Представитель APL Ingenieros Альберто Лопес Асеведо сообщил, что сведения о поврежденных зданиях в их ассоциации получают через бесплатную службу помощи пострадавшим гражданам в социальных сетях.

«Мы открыли несколько учетных записей WhatsApp, где люди отправляют фотографии трещин и повреждений их домов. Данные снимки оценивают десятки инженеров и архитекторов», — отметил Асеведо.

Он также указал, что если инженерами будет сделан вывод о наличии серьезного повреждения у здания, то на место немедленно выезжает оперативная бригада и решает, нужно ли эвакуироваться из здания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 8,1 произошло в Мексике 8 сентября 2017 года. Через 11 дней в 122 километрах к юго-востоку от Мехико зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 7,1. Землетрясение унесло жизни по меньшей мере 248 человек, поисково-спасательные операции продолжаются.