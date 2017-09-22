Санкт-Петербург, 22 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 9 сентября в газетах опубликован приказ Керенского, Верховского и Вердеревского, в котором обещается провести ряд мер по очистке командного состава (в духе доклада Верховского 7 сентября в Бюро ВЦИК) и требуется

Автомобиль-сани Николая II, конфискованный Временным правительством

«передача законным властям для производства следствия всех арестованных за время последнего кризиса и энергичное расследование при участии представителей от армейских и флотских комитетов всех имевших место случаев возмутительных убийств лиц командного состава…

Лица без суда смертью казнившие своих офицеров по одному лишь подозрению в мятежных замыслах частью уже схвачены, частью будут схвачены и переданы суду» и т. д.

«Новая жизнь» пишет, что Временное правительство назначило Никитина министром внутренних дел, сохраняя за ним управление министерством почт и телеграфов.

Малянтович (присяжный поверенный Московской судебной палаты, социал-демократ) назначен министром юстиции.

«Известия» сообщают, что делегация ВЦИК и Совета профсоюзов обратилась с запросом к председателю Экономического совета — почему Совет ни разу не собирался со времени Московского совещания, в то время как Временное правительство проводит ряд необоснованных мер в экономической области. Второй запрос был направлен председателю общегосударственного продовольственного комитета с просьбой пересмотреть постановление правительства от 27 августа о повышении твердых цен на хлеб.

«Рабочий путь» сообщает:

«В следственную комиссию по делу о заговоре Корнилова войдут три представителя ВЦИК и три представителя правительства».

На Петросовете Чхеидзе сообщает, что президиум в лице Церетели, Чернова, Года, Либера, Дана и Скобелева решил сложить с себя полномочия, так как последнее собрание Совета вынесло резолюцию, которую президиум в основе отрицает.

Каменев от имени фракции большевиков заявляет, что Петроградский Совет должен иметь президиум пропорциональный, так как в нем до сих пор не было представлено одно из течений, а именно партия большевиков и меньшевиков-интернационалистов. Бронзов от Трудовой народной социалистической партии и Мартов поддерживают Каменева. Каплан (от эсеров) говорит:

«Наша фракция не принимает отставки президиума и полагает, что последний может быть переизбран только тогда, когда будут произведены перевыборы всего Петроградского Совета».

Левая половина Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов

Богданов предлагает поставить вопрос принципиально, одобрит ли сегодняшний пленум принятую последним заседанием Петроградского Совета резолюцию.

Троцкий (впервые появляется в заседании Совета после почти двухмесячного сидения в «Крестах», собрание устраивает ему бурную овацию) в своем выступлении поддерживает Каменева. Церетели, Чхеидзе поддерживают Богданова. Вайнштейн оглашает в этом духе резолюцию и фамилии выходящих из президиума (в числе их Керенского нет). Каменев по этому поводу заявляет:

«По-видимому, президиум уже раньше исключил из своего состава Керенского, не находя его достойным членом Петроградского Совета».

Церетели делает фактическую справку, что Керенского нет в списке, потому что его нет в Петрограде. Выступает Троцкий:

«Мы были глубоко убеждены, что после того как Керенский не запросил мнения Совета ни по одному важному вопросу, хотя он вошел в правительство от имени Совета, после того как он ввел смертную казнь для солдат и даже не поинтересовался вопросом, а что скажет по этому поводу солдатская секция? После слишком определенного отношения Керенского к Совету мы были убеждены, что его нет больше в составе Петроградского Совета (бурные аплодисменты). Но мы, оказывается, заблуждались, и между Чхеидзе и Завадье витает тень Керенского. Товарищи, когда вам предлагают одобрить политическую линию президиума, так не забывайте, что вам предлагают тем самым одобрить политику Керенского».

Голосованием принята резолюция Каменева: 519 голосов против 414 и при 67 воздержавшихся. Принятая резолюция:

«Предлагаем переизбрать президиум на пропорциональных началах, т. е. дополнить существующий президиум непредставленными фракциями в соответствующем числе».

Чхеидзе, Дан и другие покидают зал заседания. Место президиума занимает президиум солдатской и рабочей секции. По соглашению между фракциями первым решено поставить вопрос о перевыборах Петроградского Совета. Докладчиком выступает Лифшиц, затем Завадье делает доклад о постановлении солдатской секции по поводу перевыборов. Собрание единогласно постановляет оставить старую систему выборов (1 человек от части) для солдат.

Далее собрание переходит к следующему пункту дня — о событиях 3−5 июля. Троцкий говорит:

«Товарищи, вопрос о событиях 3−5 июля не исторический, а вопрос сегодняшнего дня, где обвиняются большевики. Я не буду говорить о всех событиях — меня в настоящий момент занимает лишь вопрос об арестованных товарищах. Нам говорили, что 3−5 июля вооруженные солдаты и рабочие вышли на улицу для свержения Временного правительства, и это совершенно неверно — это ложь, так как солдаты и рабочие в эти дни вышли не для того, чтобы убивать казаков и мирных жителей, а для демонстрации верности революции, для демонстрации своих сил против контрреволюции.

Даже Партия народной свободы писала, что это движение солдат и рабочих было стихией, по поверхности которой беспомощно плавали большевики, и только впоследствии они начали определенный поход против большевиков. Разве не мы остановили это движение?

И не мы, во всяком случае, виноваты за жертвы в этом движении, а виноваты кадеты и представители других цензовых партий, которые вместе с меньшевиками и с.-р. заключили во Временном правительстве блок против народа.

Мы считаем, что активное выступление рабочих и солдат было бы в настоящее время ударом для нас, и если Временное правительство будет против нас, то мы будем опять с народом с оружием в руках защищать свое право, свои завоевания».

Троцкий на могиле контрреволюции. Плакат 1922 года

Троцкий говорит о продавленном обвинении большевиков в измене:

«Чего стоит одна гнусная клевета, брошенная в Ленина, который стоил многих голов царских министров и даже не одной головы кое-каких министров русской республики. А арестованный прапорщик Крыленко, которого Керенский приказал оставить за собой, когда выяснилось, что против него не было никаких обвинений. А когда была освобождена под залог видная деятельница рабочего движения А. М. Коллонтай, то к ее квартире, по распоряжению бывшего министра внутренних дел Авксентьева, были приставлены два шпика, которые никого не пускали к ней в квартиру, и она одна без них никуда не могла выйти.

После всего того, что я сказал, я должен вам заявить, что ваши вожди держали себя и высшей степени недостойно» (шум, крики: долой). (Голос с места: а Ленин держит себя достойно, укрываясь от суда?)

Вы говорите про Ленина? Да, первое время я думал, что Ленин должен был бы отдаться в руки властей, но когда я посидел в республиканской тюрьме, то сказал: Ленин был прав, отказавшись сесть…

Пусть Милюковы и Гучковы день за днем расскажут о своей жизни. Они этого не сделают, а мы каждый день готовы дать отчеты в своих шагах, так как нам нечего скрывать от русского народа. И теперь вы должны сказать: пусть раскроются двери всех тюрем и выпустят на волю всех узников-революционеров, томящихся в тюрьмах русской республики».

Речь Троцкого вызвала дружные аплодисменты в левой части собрания. По заслушании доклада Совет принимает резолюцию, предложенную Троцким:

«Петроградский Совет Р. и С. Д. констатирует, что те методы расправы, которые применяются Временным правительством по отношению к действительным и мнимым участникам июльского движения, неизгладимым пятном ложатся на юстицию и официальных руководителей страны.

1) В полным соответствии с охранно-полицейскими приемами старого режима июльское движение ложно представлено как продукт военного заговора политической партии большевиков.

2) Правительственные власти до сих пор не опубликовали основных фактических данных об июльском движении: число убитых и раненых из состава демонстрантов, правительственных войск и посторонней публики. Между тем достаточно было бы добросовестного установления этих данных, чтобы обнаружить фальсификаторский характер обвинения демонстрантов в вооруженном восстании или мятеже.

3) Привлечение демонстрантов по 100-й статье, карающей за вооруженное восстание против самодержавной неограниченной власти царя, как нельзя ярче характеризует юстицию Переверзева — Зарудного, которая, опираясь на «царские» статьи, мобилизовала против рабочей партии судебных деятелей старого режима.

4) Эта работа дополнялась еще невиданной кампанией клеветы против испытанных вождей рабочей партии, десятилетиями бескорыстной и самоотверженной работы доказавших свою беззаветную преданность делу социализма и революции. Разнузданная реакционная печать при активном содействии судебных деятелей, как Переверзев и Каринский, и профессионалов клеветы, как Алексинский и Бурцев, изображала безупречных революционеров наемными агентами германского империализма.

5) Обвинение в уклонении от суда товарищей Ленина и Зиновьева, не согласившихся — в соответствии с решением ЦК своей партии — отдать себя, при указанных выше условиях, в руки черносотенной контрразведки и царских следователей, является недобросовестной травлей, так как названные товарищи всегда готовы предстать на суд, как только будут обеспечены элементарные условия правосудия.

В соответствии с этим Совет требует, чтобы т.т. Ленину и Зиновьеву дана была возможность открытой деятельности в рядах пролетариата.

6) В ряду произвольных арестов, разгромов, закрытий рабочих газет выделяется арест товарища Крыленко, которого по личному предписанию Керенского держат взаперти свыше двух месяцев, не предъявляя ему никакого обвинения, невзирая на то, что товарищ Крыленко выехал из Петрограда до июльских событий, и что как гражданские, так и военные судебные власти официально сообщили о том, что с их стороны никаких обвинений к товарищу Крыленко не имеется.

7) Не менее возмутительным является тот факт, что бывшие министры Авксентьев и Савинков сочли возможным поставить стражу у дверей квартиры товарища Коллонтай, выпущенной на поруки следственной властью, причем и после ухода в отставку самих министров их агенты продолжают в самой недостойной форме ограничивать свободу Коллонтай.

Ввиду всего вышеизложенного Петроградский Совет Р. и С. Д. клеймит презрением авторов, распространителей и пособников клеветы против заслуженных и безупречных революционеров, требует немедленного освобождения на поруки всех революционеров, к которым предъявлены политические обвинения, и настаивает на немедленной общественно-авторитетной проверке всего следственного процесса по делу 3−5 июля с отстранением всех скомпрометировавших себя судебных деятелей».

Жгут полицейский архив. «Дню вчерашнему забвенье, дню грядущему привет»

«Новая жизнь» пишет:

«В Московском комитете по обороне от контрреволюции было доложено, что в корниловском отряде, двигавшемся на завоевание Петербурга, находились английские броневики с английской прислугой. Этот факт был отмечен в газетах, и до сих пор никакого опровержения не последовало…

Ряд влиятельнейших английских и французских газет открыто выражает сожаление по поводу неудачного исхода корниловского предприятия… Французская пресса объясняет, что русские пацифисты и максималисты считаются у них более опасными врагами, чем германцы».

«Известия» пишут, что в морском министерстве получены сведения о причинах отказа экипажа крейсера «Петропавловск» выдать матросов, расстрелявших четырех офицеров. Дело в том, что расстрелять их решила вся команда, а исполнителей выбрали по жребию.

В Ставке состоялось совещание, на котором генерал Черемисов был назначен главнокомандующим Северного фронта. Главнокомандующим Юго-Западного фронта назначен генерал Волощенко. Союзы офицеров при Ставке прекратили свою деятельность.

«Рабочий путь» пишет:

«Ряд провинциальных и крупных районных Советов присылают во ВЦИК по телеграфу протесты против недемократического подбора участников Демократического совещания, настаивая на созыве перед совещанием съезда Советов и на усилении представительства последних на Демократическом совещании».

«Известия» пишут:

«На первом месте среди училищ по своей контрреволюционности стоит Павловское военное училище. Это известно всем… В дни Корниловского мятежа ВЦИК был назначен в Павловское училище комиссар. Была образована следственная комиссия для выяснения всего происходившего там. Комиссия обнаружила многое, обнаружила, что в корниловские дни юнкерам было выдано свыше 200 000 патронов, минометы, пулеметы, ручные гранаты. Но были вооружены только юнкера, окончившие кадетские корпуса и известные своей контрреволюционностью, а юнкерам-социалистам вооружения не было выдано. Обнаружила комиссия еще многое. Составила доклад, указала необходимые мероприятия, отправила в военное министерство, но… до сих пор все остается по-старому…

Почему, например, начальник училища, генерал Вальберг, прислужник Николая Романова и ставленник Сухомлинова, не увольняется, несмотря на настояния следственной комиссии и комиссара ВЦИК? Почему остаются на местах остальные преподаватели училища, открытые контрреволюционеры?..»

Юнкера в Петрограде

Объединенный комитет демократических организаций по обороне публикует воззвание, где призывает всех «к деятельной обороне страны» … «Пусть вся великая Россия покроется густой сетью этих комитетов обороны» и т. д.

На пленарном заседании Московского Областного Бюро Советов Р. и С. Д. по вопросу о власти принята резолюция меньшевиков:

«Правительство должно быть составлено из представителей организованной революционной демократии и широких демократических слоев населения (Советы, профсоюзы, местные самоуправления, кооперативы и проч.), решительно отмежевавшихся от корниловщины и ее политических вдохновителей».

По вопросу о Ставке и следственной комиссии вынесена следующая резолюция:

«Принимая во внимание:

1) что личный состав Ставки остался прежним, что не дает уверенности в повторении нового заговора в Ставке;

2) что антидемократический состав следственной комиссии естественно ведет следствие пристрастно, и сужение следствия немногими лицами, причастными к заговору, даст возможность другим соучастникам его уклониться от судебной кары;

3) что множественность следственных комиссий вредит ходу следствия и привлечению виновных к суду;

4) что меры, установленные чрезвычайной следственной комиссией о содержании всех арестованных совершенно недостаточны и нарушают правила устава гарнизонной службы;

5) что взаимоотношение войск в Могилевском гарнизоне, преданных революции, и войск, преданных Корнилову, может повести к кровавым столкновениям, что особенно возможно при командном составе, в большинстве своем преданном Корнилову, — постановило:

О Ставке:

1) немедленная смена всего состава Ставки;

2) учреждение при Ставке органа из представителей фронтовых комитетов, Могилевских Советов, ВЦИК и Московских Советов для политического контроля над деятельностью Ставки, с правом отвода лиц командного состава и с правом непосредственного сношения с Временным правительством.

О Следственной Комиссии:

1) введение в состав чрезвычайной следственной комиссии представителей фронтовых комитетов, ВЦИК, Московских и Могилевских Советов, председатель и члены чрезвычайной следственной комиссии по назначению должны пользоваться безусловно доверием широких слоев демократии;

2) привлечение к следствию всех замешанных в заговоре лиц;

3) учреждение высшей следственной комиссии и сосредоточение в ее руках всего руководства следствием и всего следственного материала;

4) все эти меры не должны ни в коем случае замедлять хода следствия.

О содержании арестованных корниловцев:

1) немедленный перевод всех арестованных по делу о заговоре в Москву для содержания на гауптвахте, согласно правилам устава гарнизонной службы;

2) необходимо усилить караул над арестованными и составить его из частей, вполне преданных Временному правительству;

3) до перевода арестованных в Москву право контроля над окарауливанием должно принадлежать только представителям Могилевского Совета.

О гарнизоне Могилева:

1) немедленный вывод и расформирование Корниловского полка и немедленное предание суду всех чинов полка, замешанных в заговоре;

2) немедленный вывод Текинского полка;

3) смена командного состава в Текинском полку и в батальоне георгиевских кавалеров;

4) ввод в Могилев частей, вполне преданных Временному правительству;

5) реабилитация солдат и офицеров Корниловского полка, преданных Временному правительству и арестованных Корниловым, освобождение их из-под ареста, а также немедленное освобождение председателя Могилевского Губернского Совета крестьянских депутатов прапорщика Гольдмана».

Лавр Корнилов перед войсками

Пленарное заседание Совета профсоюзов в Москве произвело выборы делегатов на Демократическое совещание. Заслушано сообщение о циркуляре бывшего министра труда Скобелева по поводу приема и увольнения рабочих и относительно фабрично-заводских комитетов. Собрание признало вышеуказанный циркуляр покушением на завоевания рабочего класса, так как он дает оружие капиталистам в их борьбе против рабочих и требует отмены этого циркуляра.

Состоялось заседание Московской городской думы по вопросу о Демократическом совещании. Выбрано 20 делегатов и принята резолюция меньшевиков и эсеров, требующая организации власти на коалиционном принципе.

«Социал-демократ» пишет:

«В связи с многочисленными арестами на фронте и по всей стране (большевиков) и с предстоящими массовыми процессами, при Областном Бюро нашей партии организовалась группа политических защитников…»

«Известия» пишут, что Вырубова и др. продолжают сидеть в тюрьме в Свеаборге. Везти их нельзя, так как им угрожает самосуд по дороге в Питер.