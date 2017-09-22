* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, 22 сентября, 2017, 08:23 — ИА Регнум. С обзором последних событий на 72-й сессии Генассамблеи ООН выступил 21 сентября политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM

"ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за эти два года осталось только на территории… сильно восточнее Евфрата. Это примерно меньше одной четверти от того, что они занимали два года назад. Это сделано Сирийской арабской армией при поддержке ВКС России и нашего спецназа», — заявил политолог.

По его мнению, решение сирийской проблемы и начало политического процесса в этой арабской стране — это вопрос всего нескольких месяцев. Это подтверждается, как считает Куликов, еще и тем, что Китай выразил готовность присоединиться к процессу в Астане по реконструкции Сирийского государства, если его пригласят.

Касательно северокорейского кризиса, политолог отметил, что сама ситуация демонстрирует тот факт, что власть утекает из рук США. Так, планы президента США Дональда Трампа отключить КНДР от международной банковской системы SWIFT и прочие меры изоляции — это в отношении Северной Кореи «как мертвому припарки».

Иран также, по мнению Куликова «умнее работает», поскольку во всеуслышание ответил на угрозы США разорвать сделку по ядерной программе, все условия которой он безукоризненно исполняет, что это не обязательно будет означать начало производства ядерного оружия.

Комментируя высказывания президента Украины Петра Порошенко, политолог отметил, что слушать его «было смешно».

«Он сказал, что он счастлив, что он так близко сидит рядом с президентом Трампом… Что я понял из того, что Трамп сказал Порошенко… Он сказал: «Я очень рад, что у вас каждый день к лучшему меняется ситуация», видимо — прорыв Саакашвили имелся в виду. Я просто другого ничего не могу представить… И второе сказал: «Да это наши американские компании будут к вам заходить, вы, пожалуйста, позаботьтесь о них», выдержал паузу и сказал: «Позаботьтесь о наших компаниях», — завершил обзор ключевых, с его точки зрения, моментов на Генассамблее ООН Дмитрий Куликов.

Напомним, что 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 19 сентября и продлится по 25 сентября. В эти дни планируются выступления лидеров 193 стран — членов ООН, а также представителей Палестины и Ватикана, имеющих статус государств-наблюдателей, а также ЕС.

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