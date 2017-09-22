Ярославль, 22 сентября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Фракция партии «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля определила свою структуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://yaroslavl.er.ru Собрание фракции

21 сентября состоялось первое установочное заседание фракции «Единой России» в муниципалитете 7 созыва.

Оно было посвящено формированию организационной структуры.

Новые депутаты муниципалитета и вновь избранные определились с руководителем фракции. 20 голосов из 24 были отданы Александру Дегтяреву.

Напомним, Александр Дегтярев является одним из самых опытных парламентариев в новом созыве муниципалитета, депутат Ярославской областной Думы в прошлом и главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Соловьева в настоящем.

Заместителями руководителя фракции по результатам тайного голосования среди депутатов стали Роман Галагаев и Игорь Бортников.