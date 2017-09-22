Пекин, 22 сентября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 22 сентября центральный паритетный курс китайской валюты к американскому доллару составил 6,5861 юаня за доллар. Таким образом, юань прервал цепочку ослаблений, укрепившись при этом всего на шесть базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении главного финансового регулятора страны подчеркивается, что колебания курса не влияют на темпы восстановления китайской экономики, так как изменения курса находятся в пределах допустимых 2%, пишет «Синьхуа».

Продолжительное ослабление национальной валюты КНР стало результатом скачка курса в начале сентября, когда китайская валюта менее чем за три рабочие недели отыграла у доллара США более 1,5 тыс. базисных пунктов, впервые за долгое время преодолев психологическую отметку 6,5 юаня за доллар.

По прогнозам экономистов, национальная валюта Китая продолжит постепенно уступать доллару до тех пор, пока курс не зафиксируется на уровне 6,7−6,8 юаня за доллар. Экономисты уверены, что это может произойти уже в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 21 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5867 юаня за доллар. Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, на этот раз доллар США отыграл еще 197 базисных пунктов.