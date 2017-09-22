Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Госдепартамент США вновь обвинил Россию в нарушении договоренностей по нераспространению оружия. Об этом с трибуны СБ ООН заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Он призвал Москву «изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению», заявив об особой ответственности России и США за то, чтобы поддерживать режим нераспространения.

Тиллерсон выразил сожаление в связи с тем, что в последние годы Россия якобы иногда действовала таким образом, который «ослабляет глобальные нормы (Договор РСМД — ИА REGNUM ) и подрывает принцип ответственности наций».

Примером этого, заявил глава Госдепа США в СБ ООН, служит нарушение Россией «ее собственных обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны после холодной войны».

Также, по мнению Вашингтона, Москва пытается «ослабить независимость МАГАТЭ в том, что касается расследования скрытых ядерных программ».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Нью-Йорке обменялись мнениями по вопросам выполнения российско-американского Договора РСМД. Стороны выразили друг другу ряд претензий.

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В частности, по словам Лаврова, у России есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Что касается позиции Вашингтона, то она тоже не лишена критического компонента.

«Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — пояснил глава МИД РФ.

Напомним, договор РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Под документом поставили свои подписи Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и 40-й президент США Рональд Рейган.

Согласно документу, с 1 июня 1988 года СССР (позже — Россия) и США не должны производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000 — 5500 км) и малой (500 —1000 км) дальности.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает действовать в соответствии со всеми международными обязательствами. Говоря об информации об одобрении Сенатом США возможного отказа от некоторых положений Договора РСМД, представитель Кремля отметил, что пока не владеет детальной информацией по этому вопросу, потому не может сказать, как Москва отреагирует на решение американских властей.

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Имеющиеся сведения нужно проанализировать, понять, о чем именно они говорят, пояснил Песков. Со своей стороны Россия сохраняет приверженность всем международным обязательствам.

В начале августа американское издание Politico сообщило о том, что Конгресс США приступил к работе над законопроектом, предусматривающим разработку баллистических ракет, запрещенных Договором о РСМД. Этот шаг является ответом на создание такого вооружения, якобы осуществленное российской стороной.

Москва, в свою очередь, отвергла обвинения Вашингтона в нарушении договора, требуя предоставить конкретные доказательства. Однако подтверждения своей версии власти США не предоставили.