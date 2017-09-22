Вашингтон, 22 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 21 сентября обсудил с президентом Украины Петром Порошенко работу по улучшению бизнес-климата на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Петр Порошенко

Встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко состоялась на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трамп заявил, что одобряет реформы на Украине, которые способствуют экономическому росту страны и ее оборонному потенциалу. Он также призвал Порошенко продолжать работу по ликвидации коррупции и улучшению делового климата в стране.

Кроме того, Трамп и Порошенко обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины.

«Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США поддержали позицию Украины по размещению миротворцев с мандатом Совбеза ООН в Донбассе. Она подразумевает получение миротворцами мандата на действия по всей территории, которую контролируют ДНР и ЛНР. Позиция Украины, по словам Порошенко, исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира.