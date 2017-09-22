Барнаул, 22 сентября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Алтайская пищевая промышленность демонстрирует рост: с начала 2017 года индекс производства пищевых продуктов (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) составил 106,6%, напитков — 102,8%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. Причём, по словам заместителя руководителя ведомства Ирины Супониной, судя по тому, что продукция предприятий Алтайского края поставляется сейчас в 82 субъекта Российской Федерации, можно сделать вывод о её большой востребованности и высоком качестве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край

«Учитывая высокую конкуренцию среди производителей продовольствия, такая популярность изготовленных на Алтае продуктов — это свидетельство их высокого качества. Имеют своих покупателей в регионах России 32% предприятий пищевой промышленности края. Объём продукции, поставленной этими предприятиями в регионы составил 41% от всей реализованной продукции, или 50 млрд рублей за 2016 год. На экспорт идет порядка 2% алтайской продукции», — пояснила Ирина Супонина.

Алтайские муку, сыр и сырные продукты, крупу, растительное масло, пиво, мясные полуфабрикаты и сахар потребляют, в основном, сибиряки: 67% объёма вывоза приходится на Сибирский федеральный округ. Наибольший объем продукции из Алтайского края отправляется в Новосибирскую и Кемеровскую область (соответственно 24% и 13%общего объёма вывоза). Из регионов других федеральных округов лидируют Приморский край (4%), а также Московская и Самарская области (по 3%).

В первом полугодии 2017 года потребители из регионов России стали приобретать больше масла сливочного, сметаны и сливок, одновременно с тем реализация в другие регионы мясной продукции незначительно снизилась.

Напомним, алтайское продовольствие является еще и одним их самых дешёвых. Из социально значимых продуктов питания в Алтайском крае самые низкие (среди регионов Сибирского федерального округа) средние потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) (235,71 руб./кг), кур охлажденных и мороженых (122,35 руб./кг), масло подсолнечное (79,68 руб./кг), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (38,72 руб./л), муку пшеничную (24,36 руб./кг), соль поваренную пищевую (8,57 руб./кг).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам августа 2017 года индекс потребительских цен составил 97,3%.