Нейпьидо, 22 сентября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Протестующие буддисты в Мьянме препятствовали поставке гуманитарной помощи, организованной сотрудниками Международного Комитета Красного Креста (МОКК) для мусульман рохинджа, пишет 21 сентября Die Tagesschau.

Foreign and Commonwealth Office Народ рохинджа

«Разъяренная» толпа пыталась предотвратить поставку одежды, предметов санитарии и гигиены, москитных сеток и других принадлежностей в штат Ракхайн, где проживают представители мусульманского меньшинства.

Бунтовщики бросали в сотрудников МОКК камни и бутылки с зажигательной смесью, были ранены несколько полицейских, пытающихся остановить беспорядки.

Напомним, что в штате Ракхайн проживают около миллиона мусульман, в то время как Мьянма — страна буддистская. Рохинджа жалуются на дискриминацию со стороны правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний виток напряженности произошел после того, как 25 августа боевики «Араканская армия спасения рохинджа» — организации, признанной в Мьянме террористической, — осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек.

В ответ на это, войска Мьянмы начали операцию, ставшей причиной бегства в соседний Бангладеш, по данным ООН, более 400 тыс. человек.