Буддисты в Мьянме препятствовали поставке гуманитарной помощи рохинджа
Нейпьидо, 22 сентября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Протестующие буддисты в Мьянме препятствовали поставке гуманитарной помощи, организованной сотрудниками Международного Комитета Красного Креста (МОКК) для мусульман рохинджа, пишет 21 сентября Die Tagesschau.
«Разъяренная» толпа пыталась предотвратить поставку одежды, предметов санитарии и гигиены, москитных сеток и других принадлежностей в штат Ракхайн, где проживают представители мусульманского меньшинства.
Бунтовщики бросали в сотрудников МОКК камни и бутылки с зажигательной смесью, были ранены несколько полицейских, пытающихся остановить беспорядки.
Напомним, что в штате Ракхайн проживают около миллиона мусульман, в то время как Мьянма — страна буддистская. Рохинджа жалуются на дискриминацию со стороны правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, нынешний виток напряженности произошел после того, как 25 августа боевики «Араканская армия спасения рохинджа» — организации, признанной в Мьянме террористической, — осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек.
В ответ на это, войска Мьянмы начали операцию, ставшей причиной бегства в соседний Бангладеш, по данным ООН, более 400 тыс. человек.