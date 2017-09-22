Страны ищут путь от России, но всё равно возвращаются к ней: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
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- Культура станет госуслугой? В Госдуме заподозрили коррупцию в идеях Минфина;
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