Париж, 22 сентября, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар извинился перед одноклубниками за конфликт с форвардом Эдинсоном Кавани. Об этом сообщает L’Equipe.

Christopher Johnson Неймар

По информации издания, Неймар обратился с извинениями к игрокам «ПСЖ» и при этом попросил своего соотечественника Тьяго Силву выступить в качестве переводчика.

Как сообщало ИА REGNUM, после матча чемпионата Франции с «Лионом» между нападающими «ПСЖ» Эдинсоном Кавани и Неймаром произошёл конфликт, который едва не дошёл до драки.

Футболисты не поделили право исполнять штрафные удары, а также пенальти. Неймар, который пришёл в клуб в летнее межсезонье, безуспешно пытался отобрать право исполнять стандарты у Кавани, который играет в «ПСЖ» с 2013 года.

Также сообщалось, что конфликт мог произойти из-за денег, поскольку в контракте Кавани прописан пункт, согласно которому он получит около €1 млн, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за €222 млн и стал самым дорогим футболистом в мире.