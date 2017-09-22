Владивосток, 22 сентября, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Популяция амурских тигров на Дальнем Востоке увеличилась до 550 особей. Такую цифру в эфире телеканала ОТВ-Прим озвучил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурские тигры

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В общей сложности, согласно последним подсчётам, на Дальнем Востоке проживает около 550 особей амурского тигра. И самая большая популяция этого хищника обитает в Приморском крае — 460 тигров.

«Ещё недавно амурский тигр был на грани исчезновения. Но благодаря природоохранным мероприятиям популяция этих грациозных хищников увеличилась до 550 особей», — заявил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в России памятник защитникам природы откроется в приморском городе Уссурийске накануне Дня тигра 23 сентября. Автором скульптуры выступил Пётр Чегодаев. Реализация программы по сохранению амурского тигра находится на личном контроле у президента России Владимира Путина.