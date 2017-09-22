Валенсия, Испания, 22 сентября, 2017, 06:47 — ИА Регнум. Соперник санкт-петербургского «Зенита» по групповому раунду Лиги Европы «Реал Сосьедад» разгромно проиграл «Леванте» в матче пятого тура испанской Примеры.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Голы на свой счёт записали Чема на 45-й минуте, Хосе Луис Моралес — на 75-й минуте с пенальти, а также Энис Барди — на 89-й минуте.

Таким образом, «Реал Сосьедад» занимает шестое место в чемпионате Испании после пяти туров, на его счету девять очков.

Напомним, в Лиге чемпионов «Реал Сосьедад» встретится с «Зенитом». Матч в Санкт-Петербурге пройдёт 28 сентября, а в Испании команды встретятся 7 декабря.