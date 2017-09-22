Благовещенск, 22 сентября, 2017, 06:43 — ИА Регнум. В Амурской области по состоянию на 22 сентября против гриппа привито свыше 175 тыс. человек, в то числе почти 62 тыс. детей. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в региональном правительстве.

Mil.ru Вакцинация

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Всего против гриппа в Приамурье привито 175 745 человек или 47,5% от первичного плана. Прививки поставили 61 320 детям или 45,2% от плана и 114 425 взрослым или 48,8% от плана. Ожидается, что в эпидсезон 2017−2018 годов привиты будут свыше 370 тыс. граждан.

Вакцинация проводится бесплатно, деньги на это регионы получают из федеральной казны. Так, Амурская область получила более 305 тыс. вакцин «Совигриппа», в том числе для иммунизации взрослых — 228 тыс. доз, детей и беременных — 77 тыс. доз.

Следующая партия вакцины в регион поступит 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае, согласно внутренним подсчётам медицинских учреждениях, прививки против гриппа отказываются ставить примерно 30−40% населения. Между те врачи утверждают, что благодаря прививкам, в регионе уже несколько лет нет серьёзных осложнений от гриппа среди привитого населения.