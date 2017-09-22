Берлин, 22 сентября, 2017, 06:36 — ИА Регнум. 39% мусульман, проживающие в странах ЕС, жалуются на дискриминацию, регулярно встречающуюся в повседневной жизни, пишет 21 сентября Die Tagesschau, ссылаясь на результаты исследования Агентства ЕС по основным правам (АОП).

Молитва в мечети

АОП провело исследование, опросив в 2016 году около 25 тыс. мигрантов, 10 тыс. из которых — мусульмане.

Отметим, что в целом в ЕС проживают около 20 млн мусульман. Согласно данным опроса, 76% респондентов заявили, что «испытывают сильное чувство принадлежности к ЕС».

Они испытывают «большое доверие» к государственным институтам и общественным учреждениям.

Однако 39% заявили, что сталкиваются с дискриминацией в их повседневной жизни: в образовательных учреждениях, при посещении врача или в поиске жилья.

Тем не менее результаты опроса показали, что «совершенно неверно утверждать, будто мусульмане не интегрируются в европейское общество», отметил глава АОП.

Отметим, что около 10 млн из 20 млн всех мусульман, находящихся в ЕС, проживают в двух самых густонаселенных странах: Франции и Германии.