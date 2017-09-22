Каракас, 22 сентября, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Причиной отсутствия Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, на 72-й Генеральной Ассамблее ООН является необходимость предотвратить возможное нападение, 22 сентября передает телеканал Venezolana de Televisión.

En.kremlin.ru Николас Мадуро

Выступая с речью на открытии отеля в городе Маракай (Венесуэла), глава государства заявил, что в сложившихся условиях необходимо соблюдать осторожность.

«В этом году я решил не ехать в ООН из соображений безопасности, потому что у меня была информация о возможных нападениях со стороны экстремистских секторов, у которых есть власть в США».

Напомним, посещение Генеральной Ассамблеи ООН входило в планы Мадуро, о чем он заявлял в минувшем месяце. Мадуро планировал встретиться «на полях» мероприятия с американским президентом Дональдом Трампом.

Позже из Каракаса поступила информация, что венесуэльский лидер не будет участвовать в мероприятии. По словам Хорхе Арреаса, главы МИД Венесуэлы, это связано со затруднениями во времени.