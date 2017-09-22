Хабаровск, 22 сентября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. На фоне малопонятного и скандального ограничения виз в США, странного визового режима «Сахалин, Курилы — Япония», когда японцам открыто безвизовое посещение, а для граждан РФ лишь сокращен срок оформления виз до пяти дней, дальневосточный бизнес встревожила ещё одна малоприятная новость: Китай остановил выдачу бизнес-виз с «коридором» пребывания в 60 и 90 дней. Бизнес в недоумении. Но эксперт полагает, что это лишь «некое временное ограничение», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Китай, город Харбин — столица провинции Хэйлунцзян

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«Буквально около месяца назад нам сообщили, что отныне оформить бизнес-визу можно только с «коридором» пребывания в Китае не более 30 дней. Проще говоря, виза может действовать и год, и полгода, но каждые 30 дней предприниматель обязан выехать из страны. Для тех, у кого деловые поездки не требуют длительного пребывания, это нормально. Но есть и другие, когда, например, нужно принимать товар, оценивать качество, скажем, в нескольких провинциях Китая. Это, конечно, дольше. Не знаю, чем это вызвано. Значит, у правительства КНР были на то свои основания», — рассказала ИА REGNUM 22 сентября генеральный директор хабаровского туристического агентства «Трэвэл Люкс-ДВ» Наталья Балашова.

Руководитель туристического интернет-проекта о Китае visitchina.ru Константин Ягодин считает, что речь идёт лишь о каких-то временных ограничениях:

«Я думаю, что это некое временное ограничение. Так уже было. Например, перед саммитом в 2016 году, когда в августе власти КНР также ограничили некоторые виды виз. Или, например, у нас, во Владивостоке, накануне ВЭФ в этом уже году, визовые агентства вообще практически не работали, не принимали даже документы на визы. ВЭФ завершил свою работу, и ситуация вернулась в обычное русло. Тут следует понимать, что все визовые моменты имеют двусторонний характер, ответную реакцию, так сказать. А в одном только Владивостоке работает одних только китайских ресторанов — более 300. Официально создана даже «Ассоциация рестораторов китайской кухни» в Приморье. А еще есть базы отдыха, есть магазины, прочие фирмы, бизнес которых прочно связан с Приморским краем. Китайские граждане вложили сюда немалые деньги. Они уж точно не захотят, чтобы в отношении них были приняты симметричные меры. Я уверен, что все нормализуется».

Между тем дальневосточное бизнес-сообщество, работающее с Китаем, хоть и не на шутку встревожено, хоть и беспокоится о том, каким будет развитие ситуации, всё же некоторые ограничительные меры со стороны китайских властей приветствует.

«Я, например, могу только приветствовать, когда в выдаче бизнес-визы в Китай отказывают 18−20-летним девушкам. Ну, всем же понятно, какой она «бизнес-партнер» и что у нее там за бизнес будет. От таких «бизнесов» одни проблемы — и Китаю, и России. Но вот у нашей компании, например, деловые партнеры по всему Китаю. Наши агенты ездят по всей стране, занимаются оценкой качества товара, приёмкой, заключением контрактов. Это часто — больше, чем 30 дней. Необходимость менять планы всегда неудобна бизнесу. Причем это неудобно как нам, так и китайским партнерам. И, конечно, это не лучшим образом сказывается на развитии бизнеса. Очень надеюсь, что эта мера — временная», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM предприниматель из Хабаровска, пожелавший сохранить инкогнито.

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На официальном сайте посольства Китая в России обнаружить новости об изменении визового режима для российского бизнеса не удалось — в соответствующем разделе их нет.

Зато очень много оптимистичных новостей о развитии двусторонних экономических и торговых связей. И это не может не радовать.

Как сообщало ИА REGNUM, недоумение у жителей Сахалина и Курил вызывает, мягко говоря, «нессиметричный» порядок визирования «Сахалин, Курилы — Япония»: российская сторона, по инициативе островных властей, уже отменила визы для японцев, приезжающих в сахалинский Корсаков паромом из порта Ваканай на 72 часа. В ответ японские власти лишь упростили визовый режим для россиян, прибывающих с Сахалина, — процедуру сократили до пяти дней.

Проблемы с получением виз в США для россиян эксперты вообще назвали «победой политики над здравым смыслом».

«Если раньше конфликты ограничивались дипломатическими скандалами и экономическими санкциями, то теперь удар пошел по обычным гражданам. По жителям регионов, для которых теперь необходимо будет ехать в Москву получать визу, чтобы потом улететь в США. Кто пострадал больше всего? Дальний Восток. Поездки в США становятся невозможными», — прокомментировал ситуацию парламентарий Государственной думы от Якутии Федот Тумусов.

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