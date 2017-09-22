Вашингтон, 22 сентября, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Экономические и политические реформы, а также гражданская война на Украине стали основными темами встречи американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По итогам переговоров Трампа и Порошенко «на полях» 72-й Генеральной Ассамблеи ООН американская администрации распространила следующее заявление:

«Президент Трамп приветствовал реформы Украины, которые способствуют экономическому росту и оборонным возможностям, а также предложил президенту Порошенко продолжать работать над искоренением коррупции и улучшением бизнес-климата в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп провел переговоры с Порошенко 21 сентября. Американский лидер заявил, что Вашингтон полностью поддерживают план по размещению миротворческого контингента ООН в Донбассе, причем считает приемлемыми именно условия украинской стороны.

Напомним, что введение миротворческих сил ООН на территории линии разграничения в Донбассе предложено Россией. Условия, на которых Украина согласна ввести этот контингент, отличаются от тех, что предложены Москвой.

Киев считает, что миротворцы должны находиться по всей территории Донбасса, в том числе и на границе с Россией.

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