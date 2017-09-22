Париж, 22 сентября, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Запланированная французским правительством трудовая реформа снова стала причиной массовых протестов во Франции, пишет 21 сентября Die Tagesschau.

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Сообщается, что французские профсоюзы мобилизовали по всей стране десятки тысяч граждан, которые вышли на улицы городов с лозунгами «Не быть трудовой реформе!», «Остановите социальный демпинг», «Макрон — марионетка работодателей».

Глава крупнейшего профсоюза Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Филипп Мартинез отметил, что данные протесты — продолжение массовых демонстраций, начатых 12 сентября, когда на улицы французских городов вышли, как утверждают организаторы, около 500 тыс. человек.

Напомним, реформа Трудового кодекса планируется реализовываться путем президентских указов Эммануэля Макрона в обход парламента. Одно из предвыборных обещаний Макрона было сокращение безработицы до 7,7%.

Протестующие утверждают, что это приведет к снижению уровня жизни «простых», «рядовых» французов.

Как сообщало ИА REGNUM , 22 сентября законопроект реформы будет представлен Совету министров в Елисейском дворце.