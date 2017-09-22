Барселона, Испания, 22 сентября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. После облавы полиции в здании регионального правительства в Барселоне каталонский референдум висит на волоске, пишет 22 сентября Die Tagesschau.

Toniher Граффити в Белфасте

«Очевидно, мы не сможем проголосовать так, как мы этого хотели на самом деле», — заявил вице-президент правительства Каталонии Ориоль Жункерас.

Сообщается, что полиция изъяла избирательные бюллетени, урны для голосования и другие «принадлежности для проведения референдума».

Арестованы около 14 сотрудников каталонского правительства.

Против полицейских облав перед зданием правительства в Барселоне 21 сентября собрались тысячи местных жителей, выкрикивая лозунги «Оккупанты, вон!» и «Где Европа?».

Отмечается, что массовые демонстрации и протесты продолжатся и 22 сентября.

Органы Евросоюза смотрят на ситуацию в Испании с «большой озабоченностью». Еврокомиссия пока отказывается комментировать испанский сепаратизм и происходящее в Каталонии, а также отказывается выступать в роли посредника в данной ситуации.

«Мы уважаем конституционный строй Испании, — отметил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.— Мы верим в демократию».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о проведении референдума о независимости от Испании каталонский парламент принял 6 сентября 2017 года. Согласно документу, голосование должно состояться 1 октября 2017 года.

Но Мадрид в ответ на это запретил референдум: Конституционный суд Испании 7 сентября признал решение Барселоны незаконным.